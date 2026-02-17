Curso gratuito, en Castillejo de Robledo, sobre organización y seguridad en monterías

La Real Federación Española de Caza, a través de la Escuela Española de Caza, pone en marcha una nueva edición del curso de organización y seguridad en ganchos, batidas y monterías, en esta ocasión promovido por la Junta de Castilla y León.

La formación tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo en la sede de la escuela situada en la localidad soriana de Castillejo de Robledo, bajo la coordinación de Luis Fernando Gil, director técnico de la Reserva Regional de Caza de Urbión, y Juan Herrera, director de la escuela nacional.

El programa está adaptado específicamente a la normativa vigente en Castilla y León y cuenta con un enfoque eminentemente práctico que abarca desde las responsabilidades legales del organizador hasta las pautas de comportamiento y seguridad que debe seguir el montero en su puesto.

La docencia correrá a cargo de Albert Ituren, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia y experto de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, quien suma más de 15 años de experiencia perfeccionando este temario para mejorar la formación del sector cinegético.

CONVOCATORIA Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Esta jornada resulta imprescindible en un momento donde la montería se ha consolidado como una herramienta clave para el control poblacional del jabalí, especie que genera crecientes daños en la agricultura y accidentes de tráfico, además de representar un riesgo sanitario ante la amenaza de la peste porcina africana.

Dado que la seguridad debe ser siempre la prioridad absoluta en la práctica de la caza mayor, el curso profundiza en el conocimiento exhaustivo de todos los componentes y actores que intervienen en esta modalidad.

Gracias a la Junta de Castilla y León, que asume el coste íntegro de la actividad, los cazadores interesados podrán asistir de manera totalmente gratuita hasta completar el aforo disponible. Los alumnos únicamente deberán asumir los gastos de comida o café si lo desean.

INFORMACIÓN

Curso: Organización y seguridad en ganchos, batidas y monterías

Lugar: Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas (Castillejo de Robledo, Soria)

Fecha: 9 de marzo de 2026, de 9:00 a 18:00 horas

Profesor: Albert Ituren Oliver

Coordinan y presentan: Luis Fernando Gil, director técnico de la Reserva Regional de Caza de Urbión

Juan Herrera, director de la Escuela Española de Caza

Nº de plazas: Máximo de 40

Horas lectivas: 7 horas

Precio inscripción: Gratuito (no incluyen café ni comida)

Requisitos: Remitir hoja de inscripción y copia del DNI a escuela@fecaza.com

