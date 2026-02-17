Enzo Jiménez repite en concentración juvenil de Federación española de Golf

Martes, 17 Febrero 2026 08:53

Enzo Jiménez, jugador del Club de Golf Soria, fue uno de los trece jugadores participantes, este fin de semana, en una nueva concentración del Grupo de Trabajo Masculino del Comité Técnico Juvenil, que tuvo como escenario el Centro Nacional de Golf de Madrid.

El encuentro tenía como objetivo realizar un seguimiento de los objetivos marcados para la temporada 2026 y continuar con la preparación de los retos.

Los jugadores citados fueron los mismos que ya se reunieron en la última semana de enero en el primer encuentro: los aragoneses Mario Enguita, Bruno Lázaro y Nicolás González, los andaluces Manuel Martín, Martín Cervera, Oliver de Wint y Pedro Tineo, el gallego Jorge de la Riva, el catalán Álvaro González, el vasco Julen Ortiz, el valenciano Graciliano Ballesteros, el madrileño Sergio Vargas y Enzo Jiménez como único representante castellanoleonés.

Todos ellos estuvieron bajo las órdenes de los técnicos Kiko Luna, Felipe Rodríguez, Toni Planells y Borja Nieto, del preparador físico Francis Iguacel y del psicólogo deportivo Óscar del Río.

La presidenta y el director deportivo de la RFEG, Xisca Negre y Juan José Grañeda, estuvieron al frente de la concentración.

El encuentro estaba enfocado en realizar el seguimiento y chequeo técnico de los objetivos marcados en la primera concentración.

Así, se hizo trabajo técnico específico y personalizado con cada jugador en cada parcela, además de tests de juego corto y trabajo físico y mental personalizado. Además, los jugadores asistieron a una charla sobre hábitos saludables.