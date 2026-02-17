EL CSB pierde con igualado marcador ante uno de los favoritos de Primera Nacional

Martes, 17 Febrero 2026 09:58

El CSB Décimas ha perdido en Soria un partido frente a uno de los favoritos de Primera Nacional Masculina, el Club Baloncesto la Flecha. El encuentro se ha decidido en los instantes finales (80-87)

Nueva derrota en la décimo sexta jornada del CSB Décimas tras un partido muy exigente contra uno de los favoritos de la liga y que se decidió en los instantes finales.

Buena salida de los de Pucela que abrieron una primera ventaja con 10 a 23, si bien los sorianos, a diferencia de partidos anteriores, con una gran actitud defensiva se acercaron en el marcador 18 a 24.

En el Segundo cuarto nuevamente las imprecisiones y errores no forzados hicieron ampliar la renta de los visitantes hasta llevar el luminoso a 35 a 47.

La vuelta de vestuarios cambió la tónica del partido, gracias a una muy buena defensa colectiva y a un juego dinámico en ataque, acompañado del acierto desde la línea de tres el marcador llegó la remontada y la igualada en el marcador de 66 a 62 tras un parcial de 31 a 15 para el CSB Décimas

En el último cuarto, la igualdad se mantuvo y sólo el acierto en los triples por parte de los vallisoletanos en dos momentos claves hicieron que la victoria se fuera lejos del San Andrés de Soria.

Cabe resaltar también que en este partido debutó Cameron Stiit que con sólo una semana de entrenamientos rindió a gran nivel junto con el equipo.

Semana dura y complicada la que tiene el CSB por delante con bajas importantes y doble jornada, miércoles 20:30 horas Salamanca y Domingo 13:30 horas en Palencia.