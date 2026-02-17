V aniversario de la Macromascletà de Torrezno de Soria

El primer superdomingo del mes de marzo en Valencia tendrá sabor soriano.

Por la tarde se disputa la final de la Copa del Rey de Voley y por la mañana se celebrará la 1a mascletà de las 19 del mes de marzo.

La Casa de Soria y junto con la Falla Reina -Paz-San Vicente “Tio Pep” han organizado la V Macromascletà de Torrezno de Soria.

Para la ocasión se prepararán 3.000 quintos y Torrezno junto a la plaza del Ayuntamiento para que las miles de personas que se acercan a la mascletà y los aficionados que lleguen de Soria puedan disfrutar del mejor tapeo de la ciudad con productos sorianos.

No será el unico recibiento a la afición soriana.

El sábado se esta organizando una comida de hermandad entre la Curva Soriana y la Casa de Soria que se convertirá en la FanZone soriana.