Soria cierra enero con 39 parados más, en dinámica anual positiva

Martes, 03 Febrero 2026 15:01

La provincia de Soria ha cerrado el mes de enero con 2.667 personas desempleadas, lo que supone 39 parados más que en diciembre, un incremento mensual del 1,48 por ciento, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La Cámara de Comercio de Soria ha asegurado que este aumento responde al comportamiento estacional habitual del mes de enero, marcado por la finalización de contratos temporales ligados a la campaña navideña.

Aun así, la subida registrada en Soria es moderada en términos porcentuales y se sitúa por debajo de los repuntes observados en otros territorios, ha recalcado.

El dato más relevante del informe, a su juicio, es la clara mejora en términos interanuales.

En comparación con enero del año pasado, el paro en la provincia se ha reducido en 168 personas, lo que representa un descenso del 5,93%.

Por sexos y edades, la brecha de género persiste en Soria, siendo el número de mujeres desempleadas superior al de hombres.

En cuanto a los jóvenes, Soria sigue la tendencia nacional de mínimos históricos, y el mayor número de parados se concentra en el colectivo de más de 45 años y en femenino mayoritariamente.

El reducido tamaño del mercado laboral soriano provoca que pequeñas variaciones en cifras absolutas tengan un impacto porcentual visible, por lo que los datos deben interpretarse en clave de tendencia, según ha apuntado la institución cameral.

En este sentido, la comparativa anual confirma que Soria mantiene una situación de empleo más favorable que la media regional y nacional.

En un contexto nacional en el que enero vuelve a estar marcado por el fin de la campaña navideña, Soria logra amortiguar el impacto estacional y mantiene una evolución positiva del paro a largo plazo.

No obstante, los datos deben analizarse con cautela en un contexto internacional especialmente delicado.

“También nos preocupa la brecha de género, ya que el paro ha crecido fundamentalmente en el colectivo de mujeres de más de 45 años. En ese sentido, la Cámara mantiene una apuesta firme por la formación continua como herramienta clave para mejorar la empleabilidad, con programas dirigidos a jóvenes, mujeres, personas emprendedoras y mayores de 45 años. Toda esta formación está orientada a dotar a las personas de las competencias que realmente demandan las empresas, facilitando su acceso al empleo y su adaptación a un mercado laboral en constante evolución”, ha asegurado el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría.

Comisiones Obreras

Por su parte, la secretaria general de Comisiones Obreras de Soria, María Enciso, ha subrayado que las mesas del diálogo social en el ámbito estatal, incluida la reforma laboral, “han dado estabilidad a las personas trabajadoras” y, además, han permitido mejorar sus condiciones laborales.

El aumento de los salarios, a través de la negociación colectiva, y del SMI por encima de lo que está subiendo la vida en los últimos años, “está permitiendo fortalecer nuestro mercado interno”, lo que, a su vez, provoca un crecimiento de la economía, del PIB y del empleo.

En la línea de la importancia de aumentar la capacidad de compra de los trabajadores, la sindicalista ha reiterado que es necesario que la patronal entienda “la trascendencia de aumentar salarios en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) por encima del IPC”.

CCOO ha asegurado que no comparte la “línea errática de algunas empresas empeñadas en no mejorar condiciones laborales para aumentar sus beneficios” cuando lo normal sería que una parte del valor añadido de las plantillas repercutiera en la mejora salarial que, a su vez, inyectaría una mayor producción de bienes o servicios de las empresas.

Para el sindicato, la necesidad de mano de obra en las empresas de Sora requiere una apuesta clara de la Junta por el proceso de regularización de las personas migrantes.

Enciso ha advertido que no se puede hablar de “cortinas de humo” cuando la patronal soriana reconocen que, en numerosas ocasiones “están teniendo serios problemas por falta de mano de obra o desajustes” entre los requisitos de las ofertas y la cualificación profesional de las personas demandantes.

UGT Castilla y León

Los datos publicados hoy por el SEPE indican un incremento del paro en Castilla y León del 1,93 por ciento en el mes de enero y que supone 1.971 personas desempleadas más, dato que sitúa la cifra total en 103.976.

Este incremento, según ha señalado la vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGTCyL, Antonia Isabel Guerrero, habitual en los meses de enero, “va decreciendo año tras año como consecuencia de la última reforma laboral”, que ha supuesto un punto de inflexión para el mercado de trabajo.

Sin embargo, para el sindicato aún existen importantes retos e insiste en reclamar el Plan de Empleo 2026 en Castilla y León para que dé respuesta a uno de los problemas que se están enquistando en el mercado laboral como es el desempleo de larga duración.

En este sentido, para hacerle frente, “es fundamental reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la orientación profesionalizada y fortalecer los servicios públicos de empleo”.

Por otra parte, y con relación a la jornada laboral, la implementación de las 37,5 horas semanales supondría, para la vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGTCyL, “un reparto equilibrado del tiempo de trabajo que permitiría mejorar la productividad y reducir la parcialidad involuntaria”.

CEOE CYL

Para CEOE, los datos de desempleo correspondientes al mes de enero en Castilla y León vuelven a poner de manifiesto un contexto marcado por la incertidumbre regulatoria y económica, con efectos directos sobre el modelo de relaciones laborales y el desarrollo de la negociación colectiva.

CEOE Castilla y León ha realizado un llamamiento firme y urgente para que la creación de empleo de calidad se convierta en la prioridad absoluta e irrenunciable de la agenda política y de la acción pública.

Este objetivo adquiere una relevancia especial en el contexto del acuerdo de subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2026, respecto al cual CEOE Castilla y León ha manifestado su rechazo, denunciando la falta de respeto a los procedimientos básicos de consulta propios del diálogo social y alertando del riesgo que supone un incremento desproporcionado de los costes laborales, que puede comprometer gravemente la viabilidad de un elevado número de empresas.

Desde CEOE Castilla y León han insistido en que alcanzar este objetivo exige un enfoque decidido que impulse la actividad económica y refuerce la competitividad estructural del tejido empresarial.

Todo ello en un contexto especialmente preocupante por el aumento del absentismo laboral en la Comunidad, cuya tasa se aproxima a la media nacional, con el consiguiente impacto negativo en la productividad y en los costes que soportan las empresas.

Por todo ello, a su juicio, resulta imprescindible adoptar medidas legislativas y fiscales alineadas con la realidad empresarial, especialmente con la de las pymes, auténtico motor del empleo.

Medidas que aporten confianza y seguridad jurídica, eviten cargas regulatorias y costes laborales desproporcionados y promuevan la iniciativa privada como eje fundamental del desarrollo económico a largo plazo y de la creación de un tejido productivo sólido y generador de empleo estable.