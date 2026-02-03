UGT llama a anticiparse, en mundo laboral, a realidad de digitalización, AI y robotización

Martes, 03 Febrero 2026 15:36

El secretario general de UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, ha resaltado hoy en Soria la importancia de anticiparse en el mundo laboral a la realidad de la digitalización, Inteligencia Artificial y robotización.

UGT Castilla y León ha celebrado una jornada hoy en Soria para abordar los nuevos retos a los que se enfrenta el ámbito laboral relacionados con la digitalización, las nuevas competencias profesionales, la extensión profesional del uso de la IA y los riesgos psicosociales derivados.

Lobo ha subrayado en su intervención la importancia de “anticiparse a una realidad que está presente entre nosotros (digitalización, IA, robotización) porque tiene un impacto directo en el empleo ya que este camino del progreso no es un camino neutro”.

De hecho, tal y como ha recodado el secretario general de UGT, la Inteligencia Artificial está conllevando pérdida de hasta 250.000 empleos en países como EEUU, por lo que ha advertido que el sindicato va a estar “vigilante de su implantación en Castilla y León y su incorporación en nuestro tejido productivo” y ha apostado por la Negociación Colectiva como herramienta para detectar qué puestos van a quedar en desuso y cómo readaptarlos con formación y reclasificación para incorporarlos al tejido productivo de la comunidad.

Asimismo, Lobo ha señalado la relación directa entre este proceso de transformación y la salud mental y los riesgos psicosociales relacionados con la hiperconectividad.

Y es que, en palabras del secretario general, “las personas trabajadoras tienen derecho a la desconexión digital, pero vemos resistencias considerables para su aplicación en el ámbito de la comunidad autónoma. Por eso organizamos este tipo de jornadas, con el fin de facilitar herramientas y garantizar derechos”

Empleos en la provincia de Soria

Por otra parte, el secretario general de UGT en Castilla y León ha recordado la difícil situación en la que se encuentran algunas empresas con implantación en Soria, como está ocurriendo ahora con Tableros Losán, y ha reseñado lo decisivas que van a ser las próximas semanas de negociaciones con las distintas administraciones para lograr que no desaparezca un sector clave para el fomento de empleo en la provincia.

Además, Lobo ha puesto el foco en la empresa afectada y ha pedido que facilite “allanar el camino para encontrar una solución para las personas trabajadoras, sus familias y el sector industrial que depende del Grupo”.

La jornada inaugurada por Juan Manuel Peña, secretario general de UGT Soria, también ha contado con la presencia de Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta en Soria.