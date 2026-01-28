El proyecto "Bosques del Rosario" se expone en el espacio Rayo de Luna de Soria

Miércoles, 28 Enero 2026 16:24

El espacio Rayo de Luna de Soria acoge desde etsa semana la exposición del proyecto "Bosques del Rosario".

Tras su paso por diversos puntos de la provincia, así como más recientemente en el espacio Santa Clara y el Lavadero de lanas, una delegación de la muestra compuesta por diversos ídolos y el entorno natural que los acoge, así como material gráfico y audiovisual estarán expuestos en el Rayo de Luna, un espacio mágico donde se combinan arte, ocio, fantasía y misterio.

El lugar está ubicado en la calle Rota de Calatañazor número 13 bajo y permanece abierto de lunes a viernes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas, así como los sábados por la mañana.

Bosques del Rosario como conjunto escultórico plantea una recopilación de figuras, en su mayoría muñecos infantiles, que han sido encontrados en estado de abandono y ahora habitan un espacio silvestre en un proceso de integración en el entorno, haciendo participe de la obra a la propia naturaleza.

Forman inesperadamente refugios para insectos o son superficie para determinadas estructuras vegetales como musgos y hongos, también son afectadas por la intemperie desarrollando así, aquí, su propio proceso vital y su caracterización estética única.

El ideario de terror o la figura fantasmagórica y macabra no son el eje en el que quiere centrarse la muestra, sin embargo, planteamos la contemplación sosegada y aséptica de la materia y espíritu en su ciclo.

La confrontación directa con la muerte y con la degradación no es una promoción del frágil concepto moderno de lo oscuro, tampoco es un alegato negativista, sí un discurso por la concepción de la naturaleza y la verdad en su esencia. Las figuras invitan al observador a un diálogo donde el miedo no tiene cabida, sin embargo, el afecto y la ternura pueden emerger para quien se despoja de lo preconstruido.

En el plano espiritual, las figuras aquí expuestas son percibidas como seres de identidad propia que danzan en su microcosmos, y que incluso a nivel personal, podrían conspirar por lo anhelado, tal y como ocurre con la iconografía religiosa tradicional.

Tótems sacrosantos a los que recurrir, pues catalizan fuerzas a las que así podemos tener acceso. Bosques del Rosario mantiene conexión con la magia desde un punto de vista del juego y la poesía, no siendo estos conceptos menosprecio.

Como proyecto artístico, la naturaleza y las muñecas son las artífices de todo, y la autora, como mera canalizadora, plantea un proyecto que aporte beneficios a los mismos.

Las donaciones económicas recibidas revierten directamente en el proyecto con la plantación de árboles, alimentos o agua para los animales u otros fines destinados al bosque que alberga el proyecto. A la finalización del propósito y como parte del mismo, las muñecas serán restauradas

Instagram: @bosques.del.rosario / Facebook: Bosques del Rosario / Youtube: Alba Natt Skog