Empleo en Soria: vacantes activas esta semana

Miércoles, 11 Marzo 2026 15:05

La ciudad de Soria y su provincia presentan una gama de ofertas laborales en sectores variopintos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios.

Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te interesa una opción temporal, encontrarás oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.

A continuación, recopilamos algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:

Auxiliares de Ayuda a Domicilio - Provincia de Soria

La empresa Senior Servicios Integrales busca Auxiliares de Ayuda a Domicilio para trabajar en distintos municipios de la provincia de Soria. Las personas seleccionadas se encargarán de prestar atención directa a los usuarios en sus propios domicilios. Se requiere contar con alguna de las siguientes titulaciones: Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria en el Domicilio o en Instituciones Sociales, FP de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico/a en Atención Sociosanitaria. Se ofrecen contratos temporales con posibilidad de continuidad, horarios flexibles y diferentes jornadas adaptadas a la disponibilidad del trabajador.

Oferta publicada en Infojobs

https://www.infojobs.net/soria/16652-auxiliares-ayuda-domicilio-soria-provincia

Electricista - Soria

Electricidad Sánchez Cilla busca electricista en Soria. Se ofrece contrato a jornada completa y puesto estable para profesionales del ámbito de la electricidad en Soria.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-electricista-construccion/se_busca_electricista-5248246.htm

Vendedor - Soria

La empresa Mateogrupo busca vendedor/a a tiempo completo en Soria. La persona seleccionada será responsable de ofrecer atención personalizada a los clientes. Se requieren buenas habilidades de comunicación, atención al cliente y trabajo en equipo, además de capacidad para organizar productos y gestionar inventarios básicos. Se valora contar con experiencia previa en ventas, conocimientos comerciales y manejo básico de herramientas informáticas

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4383725291/

Montador/a de ascensores - Soria

Se oferta un puesto de montador/a de ascensores en Soria. La principal función del puesto es la alineación y nivelación de los componentes del ascensor durante el montaje. La empresa busca una persona responsable, con ganas de trabajar y aprender, ya que no es necesario contar con experiencia previa. Se requiere formación mínima de FP de Grado Medio, valorándose especialmente estudios en mecánica o electricidad. Se ofrece jornada completa y salario a negociar.

Oferta publicada en la Cámara de Comercio de Soria

https://soriaemplea.camarasoria.com/ofertas/ver/386

Segundo/a Encargado/a Cortefiel - Golmayo

Cortefiel ofrece un puesto de segundo/a encargado/a de tienda en Golmayo, Soria. La persona seleccionada se encargará de apoyar en la gestión diaria de la tienda. Se requiere ESO como mínimo, experiencia de al menos un año como encargado/a o segundo/a encargado/a en tiendas retail y residencia en Soria o buena comunicación con Golmayo. Se ofrece contrato indefinido de 36 horas semanales, con turnos rotativos de mañana, tarde y fines de semana

Oferta publicada en Infojobs

https://www.infojobs.net/golmayo/segundo-encargado-indefinido-36h-disp.-horaria-cortefiel-c.c-las-camaretas-golmayo

Operario/a producción - Ólvega

Se oferta un puesto de Operario/a de producción en Ólvega, Soria. El puesto está dirigido a personas con discapacidad, que realizarán tareas propias del área de producción dentro de la empresa. Se requiere experiencia mínima de 6 meses, aunque no se exige un nivel formativo mínimo. Se ofrece contrato a jornada completa, con turnos rotativos de mañana (06:00 a 14:00) y tarde (14:00 a 22:00).

Oferta publicada en la Cámara de Comercio de Soria

https://soriaemplea.camarasoria.com/ofertas/ver/389