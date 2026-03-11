Desconvocada huelga en transporte urbano de Soria

Miércoles, 11 Marzo 2026 16:08

Avanza y el comité de huelga han alcanzado hoy un acuerdo que anula la convocatoria de paros en el transporte urbano de Soria que se había anunciado a partir de mañana jueves.

Ambas partes han mantenido hoy un encuentro en el Ayuntamiento de Soria, que ha ejercido una labor mediadora para ayudar a solventar el conflicto.

Aunque actualmente ya se están dando pasos significativos en la revisión del estado de la flota, incrementando la limpieza y el mantenimiento preventivo de los vehículos, Avanza se ha comprometido a revisar sus procedimientos con el fin de detectar posibilidades de mejora.

Además, en el terreno económico, se ha pactado un incremento en la retribución de los servicios que se prestan en horario nocturno.

Por último, Avanza, empresa concesionaria del servicio municipal, ha señalado que en todo momento ha estado abierta al diálogo y dispuesta a negociar con la delegación sindical, considerando la convocatoria de paros completamente injustificada y un perjuicio para la ciudad.

Por su parte, UGT ha subrayado en un comunicado que el acuerdo alcanzado recoge varios compromisos por parte de la empresa relacionados con cuestiones que habían sido motivo de conflicto durante los últimos meses, especialmente en materia de mantenimiento de los vehículos, limpieza del servicio y organización del trabajo.

Entre los puntos acordados se encuentra el compromiso de la empresa de remitir periódicamente información sobre el mantenimiento de los autobuses, revisar las actuaciones realizadas por la empresa encargada de la limpieza y mejorar determinados aspectos organizativos del servicio.

Además, ambas partes han alcanzado un acuerdo en relación con cuestiones vinculadas a la organización del trabajo y al calendario laboral de la plantilla.

FeSMC UGT Soria ha valorado que el diálogo haya permitido avanzar en parte de las reivindicaciones planteadas por los trabajadores, aunque el sindicato ha advertido que todavía quedan aspectos que deberán seguir mejorándose en el futuro.

El sindicato ha agradecido expresamente al Ayuntamiento de Soria su papel de mediación, que ha permitido acercar posturas entre las partes y facilitar el acuerdo alcanzado.