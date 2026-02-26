‘Create 2026’ pondrá de nuevo en mayo a Soria a bailar danza urbana

Jueves, 26 Febrero 2026 13:51

Soria volverá a convertirse en punto de encuentro nacional de la danza urbana con la celebración de CREATE 2026, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo.

El concejal de Juventud, Eder García, ha presentado esta nueva edición junto a ‘Vicho’, representante de la asociación InnovAction, destacando el alto nivel artístico del cartel y la consolidación del evento como cita imprescindible en el calendario cultural y juvenil de la ciudad.

El Ayuntamiento mantiene su apoyo a través de un convenio dotado con 20.000 euros, una inversión que, como se ha señalado durante la presentación, tiene “una rentabilidad enorme en muchos aspectos”, tanto en participación juvenil como en dinamización cultural y social.

La edición anterior reunió a más de 600 personas, llenando el Polideportivo San Andrés y generando un gran ambiente también en el Espacio Alameda, donde se desarrollaron actividades al aire libre.

El objetivo para este año es, al menos, repetir esas cifras.

CREATE se ha consolidado como un evento intergeneracional, abierto a todas las edades, aunque especialmente exitoso en la franja de entre 12 y 16 años, un segmento al que desde el área de Juventud se busca ofrecer alternativas de ocio saludable. “

Seguimos apostando por la danza como recurso artístico y también físico, como una alternativa de ocio saludable y como herramienta de convivencia”, han destacado Vicho, desde la organización.

Programación completa

El evento arrancará el viernes 15 de mayo por la tarde con los primeros workshops (talleres), que se celebrarán en Fuente del Rey.

Entre los docentes confirmados se encuentran Marina Richart (@marinarichart), que impartirá un taller de dancehall, y Sergio Martínez Rodríguez (@sergio_martinez9), coreógrafo de reconocidos artistas, que ofrecerá un taller de heels (tacones).

El sábado 16 por la mañana, el Polideportivo San Andrés acogerá el campeonato principal desde las 9:30 hasta aproximadamente las 14:00 horas, con diferentes categorías.

Además de las modalidades habituales, se está valorando incorporar una categoría beginner para facilitar la participación de personas que se inician en las batallas.

Por la tarde, el Espacio Alameda será escenario de las battles y la jam session, uno de los momentos más esperados del fin de semana.

La organización ha adelantado que este año participarán bailarines y bailarinas de ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid o Sevilla, lo que confirma el posicionamiento de CREATE como evento de referencia a nivel nacional.

El domingo 17 por la mañana, de nuevo en Fuente del Rey, se celebrarán dos talleres de hip hop a cargo de Carol Bastida (@carol_bastida_ ), y David (@davichoso), uno centrado en freestyle y otro en coreografía.

Más que competición

Aunque incluye un campeonato, CREATE se caracteriza por fomentar una competitividad sana y un ambiente de comunión entre participantes. Desde InnovAction han destacado que el evento se ha ganado una reputación en España por el entorno seguro y acogedor que ofrece Soria.

Además del espectáculo final, la organización subraya el trabajo previo que se realiza durante el año con talleres en centros educativos y actividades en el Centro Joven, reforzando la danza como alternativa de ocio saludable.

Inscripciones



Las inscripciones para el campeonato ya están abiertas y actualmente se encuentran cubiertas en torno al 60 %.

Las de los workshops y las battles se abrirán próximamente a través de la web y redes sociales de InnovAction.

Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a participar, ya sea como bailarines y bailarinas o como público.

“Si no se animan a bailar, pueden participar como espectadores. La energía que se genera es única”, han concluido durante la presentación.