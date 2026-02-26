El grupo musical la "Bien Querida" actuará en Soria en festival MujerDoc

Jueves, 26 Febrero 2026 14:12

El Festival, mujerDOC Festival Internacional de Cine Documental Feminista organizado por el Ayuntamiento de Soria y la ONG Mujeres del Mundo contará con la actuación de la Bien Querida que actuará en la Clausura y Entrega de premios de la IX edición.

Será el próximo 14 de marzo, a las 20.30 horas, en el centro cultural Palacio de la Audiencia, con entrada gratuita.

La Bien Querida (Ana Fernández-Villaverde) posee una larga y asentada trayectoria musical desde el 2009 que sacó su primer disco Romancero (2009), al que siguieron Fiesta (2011), Ceremonia (2012), Premeditación, Nocturnidad y Alevosía (2015), Fuego (2017), Brujería (2019) y Paprika (2022).

Ha tocado en los festivales más importantes del país como Primavera Sound, FIB, BBK Live o Sónar Barcelona y la crítica especializada la arropa con cada disco que saca por su manera única y personal de contar y cantarle a la vida y al amor. Destacan sus colaboraciones con grandes artistas como el francés Vitalic, Los Planetas o Diego Ibáñez de Carolina Durante.

Sus canciones forman parte de la banda sonora de infinidad de series como Élite, Paquita Salas, Vida perfecta, La casa de las flores, Valeria, Todo lo otro, Los Años Nuevos de Rodrigo Sorogoyen o Express, para las que hizo la cabecera.

También ha hecho canciones para películas como Los Insólitos Peces Gato, Loco por ella, On the go y documentales como Yo no soy esa y Mucha mierda (estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián). Ha trabajado en campañas de televisión de grandes marcas con su música como Lotería Nacional, Sanitas, Vogue o El Corte Inglés y ha sido entrevistada en programas de máxima audiencia como La Resistencia, El Hormiguero y otros.

HBO MAX estrenó hace unos meses Acoustic Home, un documental / concierto acústico sobre su vida y trayectoria.

El grupo ,usical cerrará el festival que comienza el día 2 de marzo y se desarrollará durante dos semanas de proyecciones, exposiciones, encuentros y debates haciendo de Soria el centro internacional cine documental con perspectiva feminista.