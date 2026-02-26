El parador de turismo de Soria pondrá en valor su tramo de muralla

Jueves, 26 Febrero 2026 15:15

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha autorizado, con prescripciones, las obras para la reforma del aparcamiento de clientes del Parador de Turismo de Soria y puesta en valor del tramo de muralla, promovidas por Paradores de Turismo de España, SME, S.A.

El proyecto describe los trabajos necesarios para reformar el aparcamiento descubierto del Parador de Soria destinado al uso de los clientes. Dicha intervención, además, justifica la puesta en valor del tramo de muralla del entorno del aparcamiento.

La intervención comprende una superficie aproximada de 1.700 metros cuadrados destinada a estacionamiento exterior de vehículos ligeros, con una capacidad aproximada de treinta plazas, incluyendo las reservadas para personas con movilidad reducida.

Se propone una pavimentación para el nuevo vial de asfalto impreso. Además, se define un nuevo sistema de recogida de aguas pluviales, colocando un canal de recogida en el centro del vial, así como otros tres transversales al sentido de la marcha.

Se diferencia la zona de circulación peatonal de la de vehículos rodados, empleando para ello un adoquín de hormigón coloreado, además de una separación lineal en granito y muretes bajos que protejan la zona peatonal.

Respecto a la actuación sobre la muralla, el informe indica que en la actualidad no se puede apreciar el estado de conservación que presenta, puesto que la vegetación trepadora, la de tipo arbustivo, y unos cipreses que se propone talar, ocultan la superficie de la misma en gran parte. De ahí que no se pueda conocer a ciencia cierta en que zonas habrá que reconstruir el elemento, dónde será necesario rejuntar o que parte de la muralla simplemente necesitará limpieza.

Una vez retirada la vegetación se plantea la limpieza, el rejuntado de la fábrica, la necesidad de reconstrucción de determinadas partes con sillarejos de piedra natural arenisca (no envejecida), similares en aspecto y tamaño a los existentes, y la impermeabilización superior.

El aparcamiento coincide con el yacimiento ‘El Castillo’ el cual cuenta con Protección Preventiva grado 1. Aunque el proyecto indica que no está previsto realizar trabajos bajo cota cero, se trata de una zona susceptible de albergar restos arqueológicos, por lo que la Comisión ha considerado que es precisa la realización de un control arqueológico.

Prescribe la Comisión que se deberá desprender cuidadosamente la vegetación para evitar daños en los muros, priorizando el desprendimiento gradual y utilizando herramientas que no causen daños innecesarios.

Si se aplican herbicidas u otros productos para la eliminación de las raíces, se hará una prueba de forma previa para garantizar que no cause daño en los muros de piedra. La aplicación de herbicida y, en su caso, el cepillado posterior se realizará por personal especializado.

Una vez se proceda a la retirada de la vegetación, el tratamiento definitivo de esta zona debe ser objeto de un proyecto específico que deber ser aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en el que se definan planos acotados de la actuación con propuestas de consolidación y desmontajes en su caso, así como futuro mantenimiento. Se dejará un espacio sin pavimentar de unos 50 centímetros junto al trazado de la muralla.

Para finalizar, Patrimonio especifica que la iluminación se realizará siguiendo los mismos criterios utilizados en los otros tramos de muralla.

Los cipreses se cortarán a matarrasa y no se arrancarán las raíces, pues esto puede ser perjudicial para la muralla.