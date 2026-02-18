Los médicos de Soria encabezan seguimiento de paro en centros sanitarios de Castilla y León

Miércoles, 18 Febrero 2026 16:28

Los médicos de Soria han encabezado este miércoles el seguimiento al paro convocado en los centros sanitarios de la Junta en la Comunidad por los sindicatos médicos, que ha tenido un día más una media del 20 por ciento.

Así lo reflejan los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 26 por ciento en Atención Hospitalaria (1.183 profesionales en huelga) y del 10 por ciento en Atención Primaria (254 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.437 facultativos de los 7.164 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 8,3 %, 39 médicos en huelga; Burgos 30,8 %, 263 en huelga; León 26,8 %, 340; Palencia 24,9 %, 85 médicos; Salamanca 15,9%, 210 facultativos; Segovia 15,9%, 70; Soria 34,6 por ciento, 72; Valladolid 16,5%, 308 médicos; y Zamora 12,1%, 50 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos ha tenido un total de 7.708 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila 455; Burgos 1.184; León 1.995; El Bierzo 371; Palencia 280; Salamanca 1.127; Segovia 308; Soria 658; Valladolid Este 406; Valladolid Oeste 448 y Zamora 476.

De la misma manera, se han cancelado un total de 226 intervenciones quirúrgicas, 524 pruebas diagnósticas y 4.734 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.