La Fundación Caja Rural de Soria impulsa formación gratuita en Inteligencia Artificial generativa

Lunes, 09 Febrero 2026 17:55

La Fundación Caja Rural de Soria ha formalizado un acuerdo de colaboración con Microsoft y Founderz para poner en marcha un programa gratuito de formación en Inteligencia Artificial generativa, de nivel básico, dirigido a la ciudadanía de los territorios en los que la entidad desarrolla su actividad.

La iniciativa surge en un momento de profunda transformación social, económica y tecnológica en el que la inteligencia artificial está modificando de forma acelerada la manera en que trabajamos, aprendemos y tomamos decisiones.

En este escenario, la adquisición de competencias digitales y el acceso equitativo al conocimiento resultan elementos clave para garantizar que nadie quede al margen de estos cambios.

Con este acuerdo, Caja Rural de Soria, a través de su Fundación, ha subrayado en un comunicado que ha reforzado su compromiso con la formación, la inclusión digital y la igualdad de oportunidades ampliando el acceso al conocimiento en IA y reforzando así el impacto social en los distintos territorios donde está presente.

Para Blanca García, directora de la Fundación Caja Rural de Soria, “esta formación supone un paso importante y pone de relieve la voluntad de la Fundación de estar presente en los temas de actualidad que realmente importan a las personas. La Inteligencia Artificial no es solo una cuestión tecnológica, sino una herramienta que debe estar al servicio de la sociedad”.

El proyecto va más allá de la formación técnica.

Se trata de una iniciativa con un marcado carácter social, orientada a democratizar el conocimiento y a acompañar a los grupos de interés de la entidad en su proceso de transición digital, promoviendo una aproximación práctica, sencilla y responsable a la Inteligencia Artificial.

El programa formativo tiene una duración total de seis horas, distribuidas en 18 módulos, y se imparte en formato 100 % online mediante micro-learning, lo que permite a las personas participantes avanzar de forma flexible y adaptada a su disponibilidad.

Para facilitar la participación, la Fundación Caja Rural de Soria, ha habilitado en la web www.cajaruraldesoria.com un enlace específico desde el que cualquier persona interesada puede inscribirse y acceder a la formación de manera gratuita.

El programa está abierto a toda la ciudadanía, independientemente de que sea o no cliente de Caja Rural de Soria, reforzando así el compromiso de la entidad soriana con el desarrollo social y avanzando en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, “Alianzas para lograr los objetivos”, de Naciones Unidas, ámbito en el que la entidad financiera centra su estrategia para impulsar iniciativas de carácter social y no financiero.