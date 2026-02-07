El PP de Soria presenta lista "de gestión y futuro" para llevar a Mañueco a victoria electoral

Sábado, 07 Febrero 2026 14:35

El Partido Popular de Soria ha presentado hoy la candidatura completa a las Cortes de Castilla y León, un equipo que, según ha resaltado, combina experiencia institucional, solvencia profesional y renovación, con el objetivo de reforzar el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco y volver a ganar las elecciones autonómicas desde la estabilidad, la gestión y la cercanía al territorio.

La lista, coordinada en permanente contacto con la dirección regional del partido, representa una apuesta firme con perfiles preparados, con distintas trayectorias profesionales y reales, no sólo centradas en política, que conocen la realidad soriana desde dentro y aportan capacidad, seriedad y compromiso, ha reiterado el PP soriano.

El Comité Electoral Autonómico elabora, previa propuesta inicial del Comité Electoral Provincial y propone al Comité Electoral Nacional las candidaturas al Órgano legislativo de la Comunidad Autónoma , designa a los candidatos y aprueba, previa propuesta de los Comités Electorales Provinciales todas las candidaturas.

“Es una lista que suma generaciones distintas, con gente joven y también con experiencia, para representar mejor a toda la provincia. Hay personas de todos los puntos de la provincia. Tres del partido judicial de Soria, tres del partido judicial de Almazán y dos del partido judicial de El Burgo”, ha explicado el presidente del PP de Soria, Benito Serrano.

Asimismo, son personas jóvenes que sufren el problema de la vivienda, trabajadores y familias que notan la subida de impuestos, mujeres emprendedoras que necesitan apoyo de verdad, y gente del campo y de la ciudad.

"Es una candidatura que representa la vida real de Soria", ha recalcado.

Además ha subrayado que la candidatura está integrada por mujeres emprendedoras en esta lista que conocen de primera mano lo difícil que es sacar adelante un proyecto, y que reclaman políticas útiles, apoyo real y menos burocracia.

Serrano ha subrayado que se trata de una candidatura construida “desde la responsabilidad y el trabajo, no desde el ruido y la política”.

“Presentamos una lista de personas que son ejemplo de gestión, de seriedad y de vocación de servicio. Personas que no viven de la política, que tienen una vida profesional sólida y que vienen a aportar soluciones reales para Soria y para Castilla y León”, ha afirmado.

En este sentido, Serrano ha destacado que el Partido Popular ofrece un proyecto centrado en lo importante, la sanidad, la educación, el empleo, el mundo rural y la igualdad de oportunidades, frente a otras opciones “que conocen bien el ruido, pero no la gestión”.

“Esta candidatura es la mejor garantía para seguir impulsando a Alfonso Fernández Mañueco como presidente, para continuar avanzando y para que Soria tenga una voz firme, seria y respetada en las Cortes”, ha añadido.

La lista está encabezada por Rocío Lucas Navas, consejera de Educación y una de las grandes referencias del Gobierno autonómico, con una trayectoria marcada por la gestión, la cercanía y el compromiso con Soria.

Benito Serrano ha destacado que Lucas representa “el mejor ejemplo de trabajo útil y resultados”, y una garantía de que la provincia seguirá teniendo peso, presencia y liderazgo en Castilla y León.

“Rocío Lucas es una mujer de gestión, una soriana que ha demostrado capacidad, rigor y entrega. Es el mejor liderazgo para defender a nuestra provincia y seguir construyendo futuro”, ha señalado.

La lista presentada por el Partido Popular de Soria está integrada por:

Rocío Lucas Navas





José Damián Ferrero Monge





Irene Carmona Jiménez





Ángel Barca Delso





Úrsula Sanz Pascual





Jesús Ángel Peregrina Molina





Begoña Martínez Gómez





Carlos González Pérez

Perfiles profesionales que reflejan el compromiso del PP con una política útil, centrada en la gestión, el territorio y el servicio.

Entre los integrantes de la candidatura destaca José Damián Ferrero Monge, licenciado en Derecho, funcionario de carrera de la Agencia Tributaria desde su creación, siempre destinado en la Delegación de Soria. Desde 2023 es concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria.

También forma parte de la lista Irene Carmona Jiménez, concejala en Ágreda y presidenta de Nuevas Generaciones de Soria, con formación en Derecho y Relaciones Internacionales, másteres especializados y trayectoria vinculada al ámbito jurídico y a la acción política. Actualmente presta servicios jurídicos en un despacho de abogados.

La candidatura incorpora también a Ángel Barca Delso, graduado en Ingeniería Agraria y Energética, con experiencia laboral en el sector agropecuario y energético, representando el conocimiento del campo, la sostenibilidad y el futuro productivo de la provincia.

Por su parte, Úrsula Sanz Pascual, actual alcaldesa de Morón de Almazán, aporta una trayectoria ligada al tejido económico soriano, graduada en ADE, contable en una empresa logística de Almazán y actualmente agricultora, un ejemplo de arraigo, esfuerzo y compromiso con el medio rural.

La candidatura del Partido Popular de Soria incorpora también perfiles con una amplia trayectoria municipal, reforzando la representación de toda la provincia. Entre ellos destaca Jesús Ángel Peregrina Molina, alcalde de Arcos de Jalón, y que ya fue procurador en las Cortes de Castilla y León, en dos legislaturas, y Carlos González Pérez, empresario, presidente de ADEMA y alcalde de Monteaguado de las Vicarías, que aporta solvencia, compromiso y una defensa acreditada de los intereses de la provincia.

Asimismo, la lista se completa con personas como Begoña Martínez Gómez, concejala de San Leonardo de Yagüe, y empresaria, que aporta una visión complementaria para reforzar un equipo preparado y centrado en la gestión.

“Contar con alcaldes y personas con experiencia institucional es clave porque conocen los problemas reales de nuestros pueblos y saben cómo trabajarlos y defenderlos”, ha subrayado Benito Serrano.

Desde el Partido Popular de Soria se ha destacado que esta lista es una apuesta por la estabilidad, el rigor y el futuro, con un equipo preparado para defender los intereses de la provincia y seguir consolidando un modelo de Alfonso Fernández Mañueco basado en la igualdad, y la buena gestión.

“Soria necesita representantes centrados en lo importante, trabajar, gestionar y defender esta tierra con seriedad. Esta lista es Soria, una lista de esfuerzo, profesionalidad y compromiso”, ha concluido Benito Serrano, quien ha finalizado con un mensaje claro y directo, en línea con el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco, reivindicando la política útil frente al ruido.

Benito Serrano ha finalizado señalando que “esto sí que es una lista en la línea del mensaje de Mañueco, más gestión, más trabajo y más nueces. Frente a quienes solo ofrecen ruido, nosotros ofrecemos seriedad, experiencia, un nivel alto de formación y compromiso real con Soria”.