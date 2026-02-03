Una cadena holandesa de low cost prepara su implantación en Soria

Martes, 03 Febrero 2026 11:09

Action, la cadena de low cost que se está abriendo paso en España, llegará esta primavera a Soria, en concreto, al centro comercial Camaretas.

Así lo ha confirmado el gerente del centro comercial, Félix Sanz, a preguntas de los periodistas, en la presentación de la feria de vehículos de ocasión y seminuevos, que se celebrará esta semana.

La nueva firma se implantará en un local de más de mil metros cuadrados, que ya está siendo acondicionado por la firma holandesa.

Será la primera y única tienda de esta firma en Soria.

La apertura esta prevista para junio de 2026, según ha confirmado Sanz, de una firma que según ha recalcado “tiene mucho tirón”.

El centro comercial Camaretas tiene ocupados el 85 por ciento de su superficie con diferentes marcas.

Tras su desembarco en España con su primera tienda en Madrid en 2022, Action alcanza más de medio centenar de puntos de venta a escala nacional.

Para hacerse un hueco en el país la empresa ha seguido un modelo de negocio cuyos pilares son el volumen, la rotación frecuente de su oferta y las promociones especiales, en un momento en que el low cost ha encontrado terreno abonado por la presión de la inflación.

La historia de Action, actualmente controlada por 3i y que cuenta con 2.650 tiendas a escala europea, se remonta a 1993 con una pequeña tienda en la localidad de Enkhuizen, Países Bajos.

En Action, se encontrará una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠, según resalta la propia firma en su página web.

Se ofrecerán alrededor de 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠.

“ Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso dos tercios de todos nuestros productos cuestan menos de 2 euros⁠”, subraya.

En Action, se ofrecen productos de 14 categorías diferentes: desde bricolaje hasta electrónica y desde cuidado personal hasta juguetes⁠.