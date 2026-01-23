SATSE denuncia "desastre" de bolsas de empleo de Enfermería en Soria

Viernes, 23 Enero 2026 14:39

SATSE ha denunciado este viernes que la bolsa de empleo de Enfermería en Soria es "un desastre", porque hay tres promociones sin baremar.

“La bolsa de empleo es un desastre: hay tres promociones de Enfermería sin baremar”.

Así de contundente se ha expresado el Sindicato de Enfermería, SATSE, en Soria que ha recordado que hace un mes ya avisó de que la bolsa de empleo estaba agotada y de los numerosos problemas que se estaban encontrando hospitales y centros de salud para cubrir las necesidades de estos profesionales.

SATSE ha indicado en un comunicado que la normativa actual recoge que se debe publicar una fecha de corte anual.

El objetivo es que los profesionales puedan aportar sus méritos y, de esta forma, se puedan baremar de cara a estar en un puesto u otro de la bolsa de trabajo. Es una forma de tener en cuenta y poner en valor su experiencia profesional y su formación.

Sin embargo, la última vez que Sacyl realizó una fecha de corte fue el 15 de octubre de 2024.

El Sindicato de Enfermería no solo denuncia que la Administración esté incumpliendo su propia normativa.

Hace hincapié en que ni siquiera han salido las listas provisionales de esa baremación.

Ha pasado un año y tres meses y aún no se cuenta con un listado provisional. “Los plazos administrativos son largos y siguen pasando los meses sin novedades”, subraya.

Ante esta situación, la realidad de la Enfermería en Castilla y León es que se está funcionando con una bolsa de empleo con los méritos que introdujeron los aspirantes en diciembre del año 2022, que fue la anterior fecha de corte.

De esta forma, hay tres promociones de Enfermería que no están en la bolsa de empleo, así como miles de profesionales que no han podido aportar ni su experiencia ni su formación adquirida en este tiempo.

Cualquier profesional que desee estar en la bolsa, actualmente solo puede estar en la bolsa cero. En ella lo único que se tiene en cuenta es la fecha de inscripción. Por lo tanto, contamos con enfermeras cualificadas a las que no se les está valorando ni su trabajo ni sus esfuerzos en adquirir conocimientos.

SATSE también ha resaltado que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguró en junio de 2025 que antes de verano se actualizarían las bolsas de empleo. Sin embargo, han pasado los meses y no se ha producido ninguna actualización.

El Sindicato de Enfermería ha reiterado, como hace un mes, que toda esta situación lleva a que la bolsa de empleo esté agotada. Subraya que no se consiguen cubrir todas las necesidades de cobertura existentes en los hospitales y centros de salud.

En la misma situación se encuentran las enfermeras especialistas.

La última fecha de corte fue en enero de 2024 y desde entonces hay dos promociones de enfermeras especialistas en Salud Mental, Pediatría o Trabajo que no han podido actualizar sus méritos en la bolsa de empleo.

La única excepción es la bolsa de matronas que sí está actualizada.

Solución: un departamento para baremar

SATSE ha solicitado y exigido a través de numerosos escritos y peticiones a la Administración que ponga fin a esta situación. Y también ha propuesto una solución que llevaría a un cambio en la gestión de las bolsas de trabajo de Sacyl.

En concreto, indica la necesidad de crear un departamento específico dentro de la Gerencia Regional de Salud (GRS) que se dedique a baremar. Esto permitiría agilizar la tramitación de las bolsas de empleo.

Y añade que, en Madrid, con un número mucho más elevado de aspirantes, cada año se actualiza la bolsa de empleo. Esto hace que haya muchas enfermeras que opten por contratos en esa comunidad, algo que vendría muy bien a Castilla y León.