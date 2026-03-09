Caja Rural de Soria convoca III SImposium sobre abordaje de enfermedad en la mujer

Lunes, 09 Marzo 2026 11:58

La Cátedra Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria organizará el 10 y 11 de marzo la tercera edición del Simposium sobre herramientas modulares de la desigualdad, abordaje de la enfermedad de la mujer.

La directora de la Cátedra, Blanca García, ha señalado que el siimposium se está consolidando y se celebrará en el salón de actos de la UNED de Soria, en la Casa de la Tierra.

El objetivo es poner en foco en una cuestión cada día con mayor relevancia: la salud de la mujer que sigue presentando desigualdades en tratamiento y visibilización, por lo que es necesario avanzar en esta dirección.

La salud de la mujer requiere investigación específica y enfoques propios, ha resaltado.

Muchos estudios médicos se han desarrollado sin atener en cuenta diferencias hormonales y físicas de la mujer.

Es importante recordar que investigar las diferencias no es solo cuestión de igualdad, sino necesario para mejorar la medicina, ha resaltado.

Se abordarán temas que afectan a la mujer en todo su ciclo vital, desde el embarazo a enfermedades degenerativas.

El programa incluye la conferencia del especialista en ginecología, Manuel García Manero, que hablará sobre la menopausia y las claves para vivirla y superarla sin miedo.

El doctor Juan F. Mielgo, del área de Fisiologia en la Universidad de Burgos, hablará sobre la alimentación y nutrición de las mujeres a lo largo de la vida adulta.

El doctor Carlos Domínguez, médico especialista en hematología y Hemoterapia en el HUBU, se centrará en explicar la anemía ferropénica en la mujer, mientras que David Jerves, médico especialista en Neumología en el hospital Santa Bárbara, hablará sobre la enfermedad pulmonar grave en la mujer.

El profesor del Área de Histología de la Universidad de Valladolid, Diego Fernández Lázaro, abordará el papel oculto de las hormonas en la salud de la mujer.

El simposium se cerrará con una mesa redonda sobre visiones de la enfermedad de la mujer desde la perspectiva investigadora.

“Soria será punto de encuentro entre medicina y sociedad durante dos días”, ha recalcado Lázaro, sobre simposium abierto al público.

La presentación e inauguración correrá a cargo del director de la UNED de Soria, Saturio Ugarte, el catedrático de la Universidad de Valladolid, Manuel Garrosa, y la profesora titular del Campus de SAoria y directora de la cátedra Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria, Blanca García.

Las mujeres tardan dos años y medio más en diagnóstico, según ha señalado Lázaro.

Actualmente existe un mayor retraso diagnóstico en mujeres que en hombres, en al menos 700 enfermedades.

Las mujeres son diagnosticadas de las enfermedades crónicas no transmisibles 2,5 años más tarde que los hombres.

Además, estas diferencias se reflejan también en su investigación y tratamiento.

Por ello, el simposium aboga por aplicar un enfoque de género en lo que respecta a la enfermedad.

El simposium pretende además proporcionar a la población, especialmente a las mujeres, herramientas para modular la desigualdad que existen