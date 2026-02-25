El colegio Las Escolapias se convierte el primer centro BITS de Soria
El Colegio Santa Teresa de Jesús de Soria ha sido reconocido oficialmente como Centro BITS (Bilingüismo, Inclusión, Tecnología y Sostenibilidad) por la Junta de Castilla y León, un distintivo que solo obtienen aquellos centros que destacan por su impulso transformador y su compromiso con una educación de calidad adaptada a los desafíos del siglo XXI.
FEPORCYL traslada a Soria ¡Ya! las principales demandas del sector porcino
La Junta Electoral provincial urge al PP a retirar videos electoralistas de redes sociales
Este reconocimiento no solo certifica el trabajo realizado, sino que refuerza la trayectoria del colegio, que continúa avanzando en la mejora de sus procesos pedagógicos, tecnológicos y organizativos.
Este nombramiento supone un salto cualitativo para el centro, que continúa consolidando una etapa marcada por la innovación pedagógica, la digitalización responsable y el compromiso firme con la inclusión y la sostenibilidad ambiental.
El logro es fruto de la labor coordinada del equipo directivo, el profesorado, el alumnado y las familias, que han apostado conjuntamente por un modelo educativo más abierto, creativo y
consciente de las necesidades actuales.
Entre las líneas estratégicas que se seguirán potenciando como Centro BITS destacan:
- La integración eficiente y segura de las tecnologías digitales, favoreciendo metodologías activas.
- La atención personalizada y la inclusión real, garantizando oportunidades equitativas para todo el alumnado.
- El compromiso con la sostenibilidad, promoviendo hábitos y proyectos que cuiden del entorno.
- La internacionalización y el aprendizaje plurilingüe, ampliando horizontes culturales y académicos.
Con este reconocimiento, el colegio reafirma su identidad como un centro que no solo se adapta al futuro, sino que contribuye activamente a construirlo.