La ronda de Zaragoza completa finalistas del concurso "El Mejor Torrezno del Mundo"

Lunes, 23 Febrero 2026 08:51

El concurso gastronómico “El Mejor Torrezno del Mundo” 2026 ya conoce sus dos finalistas de la ronda celebrada en el Centro Soriano en Zaragoza.

Fotografías: Sergio Pérez

Los finalistas son “El Picadillo”, de Zaragoza, y “Montserrat 2.0”, de Calahorra (La Rioja).

Además han participado los siguientes establecimientos: Restaurante La Cumbre, de Benasque (Huesca), Torrezno Bandido, de El Burgo de Ebro (Zaragoza), Mesón Los Cuarteranos, de Cadrete (Zaragoza); Centro Soriano de Zaragoza, Lalata.Bes, Café de Lolita, Japi Bar, Bar Reino 22 y Bar Restaurante Kuarto Pino (todos ellos de Zaragoza).