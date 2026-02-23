La ronda de Zaragoza completa finalistas del concurso "El Mejor Torrezno del Mundo"
El concurso gastronómico “El Mejor Torrezno del Mundo” 2026 ya conoce sus dos finalistas de la ronda celebrada en el Centro Soriano en Zaragoza.
Fotografías: Sergio Pérez
Los finalistas son “El Picadillo”, de Zaragoza, y “Montserrat 2.0”, de Calahorra (La Rioja).
Además han participado los siguientes establecimientos: Restaurante La Cumbre, de Benasque (Huesca), Torrezno Bandido, de El Burgo de Ebro (Zaragoza), Mesón Los Cuarteranos, de Cadrete (Zaragoza); Centro Soriano de Zaragoza, Lalata.Bes, Café de Lolita, Japi Bar, Bar Reino 22 y Bar Restaurante Kuarto Pino (todos ellos de Zaragoza).