Los celestes, los únicos que pueden seguir la estela del líder Guaguas

Domingo, 22 Febrero 2026 20:36

Grupo Herce Soria ha consolidado su segunda plaza en la Superliga con su victoria en la décimo octava jornada de la fase regular, frente al San Roque canario.

Los celestes han cerrado de la mejor manera posible la décimo octava jornada, antes del parón obligado por la disputa de la nueva edición de la Copa de S.M. El Rey, que se disputará el próximo fin de semana en Valencia.

Los de Alberto Toribio han ofrecido en Los Pajaritos una demostración de solidez y autoridad para imponerse con claridad por 3-0 al Bus Leader San Roque, en un duelo en el que los sorianos han dominado de principio a fin.

El equipo dirigido por Luis Alberto Toribio ha marcado el ritmo desde el primer asalto, apoyado en una recepción firme, un ataque incisivo y una defensa muy ordenada que dejó sin respuestas a los grancanarios.

La victoria incontestable le consolida como segundo clasificado de la Superliga y único equipo capaz de seguir el ritmo del líder del campeonato, el C.V. Guaguas.

El equipo canario lidera la clasificación con 51 puntos, mientras que los celestes, segundos, suman 47.

El C.V. Melilla es el tercero con 40 puntos y el C.V. Manacor, cuarto, con 35 puntos.

Faltan cuatro jornadas para cerrar la fase regular de la Superliga, en la que el Grupo Herce Soria se medirá a domicilio al Cisneros, Benidorm y Guaguas y recibirá en Los Pajaritos al Melilla, en un partido que puede ser definitivo para cerrar la segunda plaza.

La decimoctava jornada de la Superliga Masculina se ha cerrado este sábado con un duelo de alto nivel entre UC3M Voleibol Leganés y Pamesa Teruel Vb, resuelto a favor de los aragoneses por 1-3 en un partido tan equilibrado como atractivo para el espectador.

ConectaBalear CV Manacor ha plantado cara al líder de la clasificación, pero acabó cediendo por 1-3 ante un CV Guaguas más sólido en los momentos clave.

Cisneros La Laguna ha confirmado su excelente momento de forma al imponerse por 1-3 al Instercap Asisa Tarragona SPSP, sumando su segunda victoria consecutiva y prolongando una dinámica claramente ascendente antes de la Copa del Rey.

En el Moisés Ruiz, Unicaja Costa de Almería quiso pero no pudo ante un Club Voleibol Melilla superior y mucho más estable, que se llevó el triunfo por 1-3 en un partido marcado por la regularidad visitante y el constante ir a remolque del conjunto local

En el derbi valenciano que abrió la jornada, el Servigroup Playas de Benidorm firmó una victoria de enorme peso competitivo y emocional al asaltar el Polideportivo Nou Moles y derrotar al Conqueridor Valencia por 2-3.