El Sporting femenino se asienta en segunda plaza de Segunda División de voleibol

Miércoles, 11 Febrero 2026 08:25

El Cañada Real Sporting Santo Domingo se asienta en la segunda plaza de la Segunda División femenina de voleibol, tras ganar los dos últimos partidos.

Fotografía: Carlos Arlegui

Dos victorias consecutivas ha logrado el Cañada Real Sporting Santo Domingo que, tras superar al Muralla de Ávila por 3-0 (25-17, 25-17 y 25-21) en el polideportivo de La Juventud, se ha asentado en el segundo puesto de la clasificación del Grupo B de la Segunda División Femenina de Castilla y León.

Serán los cuatro primeros de cada grupo los que disputen las eliminatorias finales (cuartos, semifinales…), que servirán para determinar qué dos equipos se clasifican para la Fase de Ascenso a Primera División, la categoría en la que el Cañada Real Sporting Santo Domingo compitió en la temporada 2023-2024.

La escuadra dirigida por Juan Ignacio Osuna ha ganado siete de los nueve partidos que ha disputado y es el único equipo que ha derrotado al líder, el Maristas La Inmaculada de Valladolid.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo ha desterrado gran parte de los errores que venía cometiendo en las primeras jornadas de la temporada y muestra una solidez cada vez mayor en recepción.

En esta faceta destacó ante el Muralla de Ávila la actuación de Silvia García, Alba González y la líbero Alba Aldea. El cuadro abulense puso en apuros a las sorianas en la primera vuelta, pero en el duelo del sábado no tuvo opciones reales de luchar por la victoria.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo, cuando es capaz de exhibir la suficiente regularidad en recepción, se convierte -igual que demostró una semana antes frente al Río Duero Soria- en un equipo muy consistente y con una gran capacidad ofensiva.

El Maristas La Inmaculada vallisoletano, vigente líder de la clasificación, tiene 25 puntos, por los 20 que suma el Cañada Real Sporting Santo Domingo.

En el tercer puesto, con 18, se encuentra el Río Duero Soria.

El primer equipo femenino del Sporting Santo Domingo todavía tiene que disputar tres partidos antes de que concluya la liga regular: los dos ante el Segovoley -séptimo y último clasificado- y en el Polideportivo de Los Pajaritos contra el Club Voleibol Burgos, que apura sus pocas opciones de alcanzar el cuarto puesto y clasificarse así para los cuartos de final de la Segunda División.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo apostó para esta temporada por una rejuvenecida plantilla, en la que la mitad de sus jugadoras no habían cumplido todavía los 20 años.