Doce candidaturas se presentan en Soria a elecciones autonómicas del 15 de marzo
Doce candidaturas se han registrado en las juntas electorales de Soria para concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.
Los ríos Duero y Ucero suman tres puntos con nivel rojo por crecidas
La huella literaria de Soria, en serial "Un país para leerlo"
Las juntas electorales provinciales han publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León para las elecciones a las Cortes de Castilla y León convocadas por Decreto 1/2026, de 19 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/02/11/pdf/BOCYL-D-11022026-28-2.pdf
Las doce candidaturas son dos más que las que concurrieron en Soria a las elecciones autonómicas de febrero de 2022.
Las candidaturas presentadas son las siguientes: PP, PSOE, Soria ¡Ya!, Nueve Castilla y León, Podemos Alianza Verde Castilla y León 2026, Vox, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Escaños en Blanco, Izquierda Unida junto con Movimiento Sumar y Verdes Equo, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) y Se Acabó la Fiesta (SALF)
Ciudadanos se presenta con una candidatura encabezada por Luis Ruiz Navazo; Escaños en Blanco, con Francisco Javier Benítez Verguizas; IU-MS-VQ, con Enrique García Domíngyuez, PACMA, con Alfonso Caamaño García; el Partido Castellano, con Gonzalo Arancón Aparicio, y Se Acabó la Fiesta, con José María Córdoba Alos.
Respecto a las elecciones de 2022, no han presentado ahora candidaturas el Partido del Progreso de Ciudades de Castilla y León y Por un Mundo Más Justo (PUM+J)