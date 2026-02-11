Doce candidaturas se presentan en Soria a elecciones autonómicas del 15 de marzo

Miércoles, 11 Febrero 2026 08:47

Doce candidaturas se han registrado en las juntas electorales de Soria para concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Las juntas electorales provinciales han publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León para las elecciones a las Cortes de Castilla y León convocadas por Decreto 1/2026, de 19 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/02/11/pdf/BOCYL-D-11022026-28-2.pdf

Las doce candidaturas son dos más que las que concurrieron en Soria a las elecciones autonómicas de febrero de 2022.

Las candidaturas presentadas son las siguientes: PP, PSOE, Soria ¡Ya!, Nueve Castilla y León, Podemos Alianza Verde Castilla y León 2026, Vox, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Escaños en Blanco, Izquierda Unida junto con Movimiento Sumar y Verdes Equo, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) y Se Acabó la Fiesta (SALF)

Ciudadanos se presenta con una candidatura encabezada por Luis Ruiz Navazo; Escaños en Blanco, con Francisco Javier Benítez Verguizas; IU-MS-VQ, con Enrique García Domíngyuez, PACMA, con Alfonso Caamaño García; el Partido Castellano, con Gonzalo Arancón Aparicio, y Se Acabó la Fiesta, con José María Córdoba Alos.

Respecto a las elecciones de 2022, no han presentado ahora candidaturas el Partido del Progreso de Ciudades de Castilla y León y Por un Mundo Más Justo (PUM+J)