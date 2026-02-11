ASOVICA refuerza inclusión laboral en Soria con 55 contratos en 2025

Las personas con discapacidad constituyen un colectivo especialmente vulnerable, ya que las barreras sociales, personales y estructurales dificultan tanto el acceso al mercado laboral como el mantenimiento de un empleo. Esta situación hace imprescindible el desarrollo de apoyos específicos y personalizados que faciliten oportunidades reales de empleo en igualdad de condiciones.

El Área de Empleo de ASOVICA continúa trabajando de manera constante para mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad psicosocial, intelectual y física en la provincia de Soria, promoviendo su inclusión social y laboral en entornos normalizados.

Se han realizado 84 itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, adaptados a las necesidades, capacidades e intereses de cada persona participante.

Este programa está financiado por el Fondo Social Europeo, lo que permite impulsar actuaciones orientadas a mejorar la empleabilidad y la inclusión sociolaboral.

El trabajo se centra en la orientación laboral individualizada, diseño y seguimiento de itinerarios personalizados de empleo, intermediación laboral con empresas de la provincia, prospección y sensibilización a las empresas sorianas y acompañamiento y apoyo durante todo el proceso de incorporación y mantenimiento del puesto de trabajo.

Todo ello se realiza en estrecha colaboración con empresas de Soria, trabajando mano a mano para favorecer entornos laborales inclusivos y ajustados a las necesidades tanto de las personas trabajadoras como de las propias empresas.

Asimismo, se informa y asesora a las empresas sobre las medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad, a las que pueden acogerse cuando no es posible la contratación directa, como la contratación de servicios a Centros Especiales de Empleo o la realización de donaciones y acciones de carácter social, contribuyendo así igualmente a la inclusión laboral del colectivo

Resultados y contratos conseguidos en 2025

Durante el año 2025, el Área de Empleo ha acompañado a un total de 77 personas participantes (44 hombres y 33 mujeres) en sus itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, así como a 7 jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años.

Como resultado del trabajo de orientación, intermediación laboral y prospección empresarial, 10 personas realizaron prácticas (6 hombres y 4 mujeres) y 2 jóvenes en Centros Especiales de Empleo y en la Administración.

En total, durante el año 2025 se han conseguido 55 contratos de trabajo, de los cuales 49 corresponden a personas adultas y 6 a personas jóvenes.

De los contratos de personas adultas, 8 contratos (4 hombres y 4 mujeres) se formalizaron en Centros Especiales de Empleo, 8 contratos en la Administración (3 hombres y 5 mujeres) y 33 contratos en empresas ordinarias (16 hombres y 17 mujeres). En conjunto, 19 personas adultas (10 hombres y 9 mujeres) accedieron a un empleo, habiendo realizado previamente prácticas 5 de ellas (1 hombre y 4 mujeres).

En el caso de las personas jóvenes, consiguieron 6 contratos de trabajo, principalmente en Centros Especiales de Empleo, donde se formalizaron 4 contratos (3 hombres y 1 mujer), además de 2 contratos en la Administración.

Formación orientada al empleo en 2026

Con el objetivo de seguir mejorando la empleabilidad de las personas participantes, se pone en marcha una nueva oferta formativa durante 2026, orientada al empleo y vinculada a las necesidades reales del mercado laboral.

Los cursos previstos son: pinche de cocina, conserje, competencias digitales básicas para el empleo, gestión emocional y prevención del estrés laboral, reponedor/a, atención al cliente, curso de madera (plantillas, calcos y desbastado básico) en colaboración con Inserta Empleo de la ONCE.

Estas acciones formativas incluyen prácticas en entornos laborales reales, facilitando la adquisición de experiencia profesional y el contacto directo con empresas.

Desde ASOVICA siguen apostando por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, entendiendo el empleo como una herramienta clave para la autonomía personal, la recuperación y la plena participación en la sociedad.

ASOVICA ha agradecido el apoyo del Fondo Social Europeo, la Gerencia de Servicios Sociales de Soria, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria, así como la implicación de todas las empresas de la provincia de Soria que colaboran con nosotros y hacen posible que estos resultados sean una realidad.