La Casa de Soria promociona provincia en encuentro de casas regionales en Valencia

Viernes, 30 Enero 2026 15:58

La Casa de Soria en Valencia ofrecerá hasta el domingo degustaciones, información turística y cultural de la provincia en el encuentro de casas regionales que se celebra en la capital del Turia.

También se ofrecerá información sobre las próximas actividades de la asociación y es posible inscribirse para el Jueves Lardero y hacerse socio de la asociación soriana.

La secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, ha participado en la inauguración del 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España.

Se trata de una cita que reúne en la plaza exterior del centro comercial Nuevo Centro a representantes de trece comunidades y regiones de España con presencia en la Comunitat Valenciana.

Durante el acto de apertura, Uriol ha subrayado la importancia de estos centros como puentes culturales que “realizan una labor fundamental para mantener vivas las tradiciones, el folclore y las raíces de sus lugares de origen, enriqueciendo al mismo tiempo el tejido social de nuestra Comunitat con los valores de la convivencia y el intercambio cultural”.

La secretaria autonómica de Transparencia y Participación ha dedicado una mención especial a la Casa de Soria en València, a la que ha trasladado su más sincera enhorabuena tras haber sido distinguida recientemente como el mejor Centro Castellano Leonés en España por la Junta de Castilla y León.

Este prestigioso galardón ha sido otorgado entre una selección de más de 100 centros repartidos por toda la geografía nacional.

En el tradicional corte de cinta han participado, junto a la secretaria autonómica, el presidente de la Federación de Casas Regionales de España, Ricardo Ibáñez, y el director general de Participación del Ayuntamiento de Valencia, Julio Aguado.

El 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España permanece abierto al público hasta el sábado 31 de enero y cuenta con un programa de actividades que incluye actuaciones musicales, bailes tradicionales, corales, rondallas y actividades participativas, en un programa variado que permitirá conocer de cerca las expresiones culturales de distintas regiones de España.

Esta cita está marcada por la participación de trece entidades que representan la diversidad cultural de España en la Comunitat Valenciana: el Centro Aragonés de Puerto Sagunto y el de València, la Casa de Andalucía de Puerto de Sagunto y la de València, así como las casas de Melilla, Cantabria, Murcia y Albacete, Asturias, Soria, Canarias, el Centro Gallego, la Casa de Daimieleños y el Centro Castellano y Leonés.