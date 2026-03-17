El restaurante "La Lobita", finalista en categoría Esencia Sostenible de premios Restaurantes con Esencia

Martes, 17 Marzo 2026 11:05

American Express ha celebrado la IV edición de los Premios Restaurantes con Esencia, y el restaurante La Lobita, ubicado en Navaleno, ha sido reconocido como primer finalista en la categoría Esencia Sostenible (ticket superior a 50 euros).

Este galardón distingue a aquellos restaurantes que integran la sostenibilidad como parte estructural de su modelo de negocio, poniendo el foco en el producto de proximidad y la gestión responsable de los recursos.

En el caso de La Lobita se ha valorado su apuesta por el uso sostenible de ingredientes locales y recursos de la zona, la recuperación de tradiciones culinarias del entorno y la implementación de prácticas orientadas a la reducción de residuos.

Desde Barcelona hasta Madrid, pasando por Cáceres, Valencia, Denia o Jaén, pequeños restaurantes independientes están demostrando que la innovación y las prácticas empresariales responsables son el motor de la nueva gastronomía española.

Para reconocer ese talento y su impacto en el tejido económico local, American Express ha celebrado la IV edición de sus Premios Restaurante con Esencia, una iniciativa que reconoce a aquellos establecimientos que están redefiniendo el sector desde la autenticidad y el compromiso.

La gala de entrega de premios de esta edición tuvo lugar en la sede oficial de la compañía en Madrid y contó con la presencia de profesionales del sector gastronómico.

Asimismo, el jurado ha estado presidido por el chef Rafa Zafra, propietario de los restaurantes Estimar (Barcelona y Madrid) y Jondal (Ibiza); junto a Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España; y la periodista gastronómica Amaya García Ortiz de Jocano, redactora jefa de Metrópoli, Viajes y Yo Dona.

La categoría Esencia Sostenible distingue a los restaurantes que integran prácticas responsables en su proyecto, desde la selección del producto hasta la gestión diaria del establecimiento.

En esta edición, el jurado ha valorado especialmente el compromiso con el producto de proximidad, la trazabilidad de las materias primas y una gestión responsable de los recursos, así como la tradición familiar del restaurante.

En la categoría de restaurantes con un ticket medio inferior a 50 euros, el ganador ha sido The Rebel Pigs (Valencia), reconocido por su firme apuesta por el producto nacional y de cercanía, el trabajo con ganaderos que practican una cría responsable y el uso prioritario de materias primas locales y de temporada.

En la categoría superior a 50 euros, el premio ha recaído en Restaurante Versátil (Zarza de Granadilla, Cáceres).

El palmarés se completa con Bar del Pòsit (Cambrils, Tarragona), reconocido como primer finalista para ticket medio inferior a 50 euros; La Lobita (Navaleno, Soria), primer finalista para ticket medio superior a 50 euros; Vapor Gastronòmic (Terrassa), segundo finalista para ticket medio inferior a 50 euros; y Arcano Restaurant (Barcelona), segundo finalista para la subcategoría de más de 50 euros.

El jurado ha destacado su firme protagonismo del producto extremeño de temporada, así como su apuesta por una cocina de proximidad que pone en valor los recursos y sabores de la tierra desde una perspectiva contemporánea.

El palmarés se completa con Bar del Pòsit (Cambrils, Tarragona), reconocido como primer finalista para ticket medio inferior a 50 euros; La Lobita (Navaleno, Soria), primer finalista para ticket medio superior a 50 euros; Vapor Gastronòmic (Terrassa), segundo finalista para ticket medio inferior a 50 euros; y Arcano Restaurant (Barcelona), segundo finalista para la subcategoría de más de 50 euros.

Esencia Innovadora

La categoría Esencia Innovadora reconoce a los restaurantes que reinterpretan la tradición desde una mirada contemporánea, combinando técnica, identidad y una propuesta capaz de sorprender al comensal. En esta edición, el jurado ha puesto el foco en proyectos con un concepto sólido y una experiencia diferencial.

En la categoría de restaurantes con un ticket medio inferior a 50 euros, el ganador ha sido Tapán Barcelona, cuya propuesta de cocina caucásica fusiona las tradiciones armenia y georgiana en un viaje gastronómico que trasciende fronteras.

En la categoría superior a 50 euros, el premio ha recaído en Dexcaro (Denia), un proyecto de inspiración global que convierte cada plato en un recorrido por distintas culturas culinarias, combinando fusión de sabores internacionales y una cuidada puesta en escena.

El reconocimiento en esta categoría se completa con Vandal Palma, primer finalista, y con Alfonso X el Sabio (Cazorla, Jaén), segundo finalista en el tramo de ticket medio superior a 50 euros.

Por otro lado, en la subcategoría de precio medio por comensal inferior a 50 euros también se reconoce a B de Bocata (Barcelona) como primer finalista y a Mama Pizza (Cala Ratjada, Mallorca) como segundo finalista.

Con esta cuarta edición, los Premios Restaurante con Esencia de American Express consolidan su papel como altavoz del talento independiente y del impacto positivo que los pequeños restaurantes generan en sus comunidades. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con la restauración española y con proyectos que combinan excelencia gastronómica, innovación y una gestión eficiente de los recursos.