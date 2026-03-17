Casi uno de cada tres castellano leoneses, con dificultades en gastos básicos del hogar

Martes, 17 Marzo 2026 11:11

La presión de los costes básicos del hogar sobre la economía de las familias en España continúa aumentando, hasta el punto de que el 28 por ciento de los castellano leoneses tiene alguna dificultad para asumirlos, según refleja el III Barómetro ‘Planeta Propietario’ que anualmente elabora Grupo Mutua Propietarios para analizar las preocupaciones de los españoles en torno a la vivienda.

Estas dificultades se hacen especialmente patentes entre los jóvenes (11%), familias numerosas (13%), quienes viven en alquiler (9%) y, de forma especial, en personas con ingresos bajos (19%), quienes tuvieron que hacer frente a una ‘factura del hogar’ -que incluye el pago de la vivienda, la cesta de la compra y los suministros energéticos- que alcanzó los 1.148,4 euros, un 2,5 % más que el año anterior, y absorbió el 41 por ciento de los ingresos de los hogares, un 5 % menos que en 2024.

De hecho, si se compara con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 - unos 1.200 euros netos en 12 pagas-, un hogar que depende de un único SMI debe destinar prácticamente la totalidad (97 %) de sus ingresos netos solo a los gastos básicos, sin margen para ahorro o imprevistos.

Analizando en detalle el gasto medio de los hogares de Castilla y León, el crecimiento más importante se detecta en la ‘cesta de la compra’ que se eleva a 426 euros mensuales, un 11,2 por ciento más que el año anterior.

A continuación, se sitúa el ‘coste de la vivienda’ que crece un 1,8% con un gasto medio de 511 euros, destacando que el alquiler -555 euros-, supera a la hipoteca -475 euros- en 80 euros.

Finalmente, los gastos energéticos -agua, luz, combustible descienden un 10,4% (210,81 euros).

“El esfuerzo económico asociado a vivir y mantener una vivienda sigue ganando peso y reduce el margen de tranquilidad financiera de las familias obligándolas a priorizar y ajustar decisiones de consumo”, ha resaltado Laura Mulà, directora Multicanal & de clientes de Grupo Mutua Propietarios.

En este contexto, el III Barómetro ‘Planeta Propietario’ muestra que la forma en la que los hogares hacen frente a esta presión económica también ha cambiado.

Frente a otras fórmulas de ahorro más visibles, como reducir el consumo energético o dejar de comprar elementos para el hogar, las familias optan cada vez más por pequeños ajustes cotidianos.

Entre ellos, destaca con fuerza una nueva estrategia: comprar más marcas blancas y menos productos frescos.

Con un 16 por ciento, esta opción se convierte en la segunda medida de ahorro más mencionada -por detrás de retrasar los arreglos y las mejoras del hogar- lo que pone de manifiesto un desplazamiento de la contención económica hacia el consumo diario, en busca de decisiones que resulten menos perceptibles en el bienestar inmediato, pero que permitan aliviar la presión sobre el presupuesto doméstico.

“Estamos ante un giro en la forma de ahorrar con menos recortes puntuales y más ajustes en lo cotidiano que, acumulados, tratan de aliviar la presión económica y la incertidumbre que sienten muchas familias”, ha señalado Mulà.