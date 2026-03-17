Los agricultores protestan contra especulación en gasóleo agrícola y fertilizantes

Martes, 17 Marzo 2026 13:24

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, ASAJA, UCCL y la ALIANZA UPA-COAG, han convocado mañana miércoles en Valladolid una concentración y manifestación para denunciar la especulación creciente en el mercado del gasóleo agrícola y los fertilizantes.

La escalada de precios de los insumos pone en riesgo la campaña agrícola y ganadera en Castilla y León, y por tanto la producción de alimentos para toda la sociedad.

Con esta protesta, la segunda en pocos días que protagonizan los agricultores y ganaderos de Castilla y León, se reclaman ayudas directas y exenciones fiscales, entre otras medidas, para que el sector pueda afrontar estos meses con una mínima garantía de viabilidad.

El punto de concentración de los agricultores, que llegarán de todas las provincias de Castilla y León, será la Plaza del Milenio, a las puertas de la Delegación del Gobierno.

De allí la manifestación partirá, recorriendo las calles de Valladolid, hasta la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En ambos destinos se entregará un escrito, dirigido a los responsables -delegado del Gobierno y consejera de Agricultura en funciones- con las demandas de los congregados.

Está prevista la participación simbólica de cuatro tractores, que abrirán y acompañarán el recorrido previsto de la manifestación: calle Francisco Scrimieri, calle Joaquín Velasco Martín, avenida Miguel Ángel Blanco, puente de Isabel la Católica, paseo de Isabel la Católica, puente del Poniente, avenida Gloria Fuertes, calle Pío del Río Hortega y calle Rigoberto Cortejoso.