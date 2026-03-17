La UVa aprueba calendario para elecciones para claustro universitario y rector

Martes, 17 Marzo 2026 15:53

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid ha aprobado hoy el calendario para elegir a los representantes al Claustro Universitario y al Rector de la Universidad de Valladolid propuesto por la Junta Electoral.

El rector de la UVa, Antonio Largo, ha firmado ya la convocatoria electoral por la que se convocan elecciones de representantes en el Claustro Universitario y de Rector de la Universidad de Valladolid.

Las elecciones se celebrarán el 28 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno. (http://www.uva.es/elecciones2026)

El calendario es el siguiente:



Convocatoria y censos



• 17 marzo (martes): Publicación de la convocatoria oficial de elecciones.



• 18 marzo (miércoles): Publicación de los censos electorales provisionales, población electoral, circunscripciones electorales provisionales y distribución provisional de claustrales.



• 19-20 marzo (jueves a viernes): Plazo de reclamaciones a los censos provisionales.



• 23 marzo (lunes): Publicación de los censos definitivos de electores, circunscripciones electorales definitivas y distribución definitiva de claustrales.



Candidaturas



• 24-27 marzo (martes a viernes): Presentación de candidaturas al Claustro y a Rector.



• 7 abril (martes): Proclamación provisional de candidaturas.



• 8-9 abril (miércoles-jueves): Plazo de reclamaciones a la proclamación provisional.



• 10 abril (viernes): Proclamación definitiva de candidaturas.



• 13 abril (lunes): Sorteo de las mesas electorales.



Primera vuelta



• 13-27 abril (lunes a lunes): Campaña electoral.



• 22, 24 y 27 abril (miércoles, viernes y lunes): Voto anticipado por registro (presencial).



• 28 abril (martes): Votación y escrutinio (primera vuelta). La votación se efectuará entre las 10:00 y las 19:00 horas.



• 29 abril (miércoles): Proclamación provisional de resultados.



• 30 abril a 4 mayo (jueves a lunes): Plazo de reclamaciones.



• 5 mayo (martes): Proclamación definitiva de resultados de la primera vuelta.



Segunda vuelta (si procede)



• 6-13 mayo (miércoles a miércoles): Campaña electoral.



• 8, 11 y 12 mayo (viernes, lunes y martes): Voto anticipado por registro (presencial).



• 14 mayo (jueves): Votación y escrutinio de la segunda vuelta a Rector. La votación se efectuará entre las 10:00 y las 19:00 horas.



• 15 mayo (viernes): Proclamación provisional de resultados.



• 18-19 mayo (lunes y martes): Plazo de reclamaciones.



• 20 mayo (miércoles): Proclamación definitiva del Rector.



Por otra parte, los miembros del Consejo de Gobierno han aprobado la oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid para este año, así como la dotación de 126 plazas para la estabilización y promoción de personal investigador, profesorado ayudante doctor, profesorado contratado doctor, profesorado permanente laboral y profesor titular de universidad.



El órgano de gobierno de la UVa ha dado el visto bueno también a la primera fase del Plan de Ordenación Docente para el próximo curso. Esta oferta docente estará conformada por 77 titulaciones de grado, 5 semestres internacionales, 17 programas de doble titulación y 67 de Máster, con un total de 4591 asignaturas y 17.979 grupos docentes.



