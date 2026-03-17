La UVa aprueba calendario para elecciones para claustro universitario y rector
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid ha aprobado hoy el calendario para elegir a los representantes al Claustro Universitario y al Rector de la Universidad de Valladolid propuesto por la Junta Electoral.
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El rector de la UVa, Antonio Largo, ha firmado ya la convocatoria electoral por la que se convocan elecciones de representantes en el Claustro Universitario y de Rector de la Universidad de Valladolid.
Las elecciones se celebrarán el 28 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno. (http://www.uva.es/elecciones2026)
El calendario es el siguiente:
Convocatoria y censos
• 17 marzo (martes): Publicación de la convocatoria oficial de elecciones.
• 18 marzo (miércoles): Publicación de los censos electorales provisionales, población electoral, circunscripciones electorales provisionales y distribución provisional de claustrales.
• 19-20 marzo (jueves a viernes): Plazo de reclamaciones a los censos provisionales.
• 23 marzo (lunes): Publicación de los censos definitivos de electores, circunscripciones electorales definitivas y distribución definitiva de claustrales.
Candidaturas
• 24-27 marzo (martes a viernes): Presentación de candidaturas al Claustro y a Rector.
• 7 abril (martes): Proclamación provisional de candidaturas.
• 8-9 abril (miércoles-jueves): Plazo de reclamaciones a la proclamación provisional.
• 10 abril (viernes): Proclamación definitiva de candidaturas.
• 13 abril (lunes): Sorteo de las mesas electorales.
Primera vuelta
• 13-27 abril (lunes a lunes): Campaña electoral.
• 22, 24 y 27 abril (miércoles, viernes y lunes): Voto anticipado por registro (presencial).
• 28 abril (martes): Votación y escrutinio (primera vuelta). La votación se efectuará entre las 10:00 y las 19:00 horas.
• 29 abril (miércoles): Proclamación provisional de resultados.
• 30 abril a 4 mayo (jueves a lunes): Plazo de reclamaciones.
• 5 mayo (martes): Proclamación definitiva de resultados de la primera vuelta.
Segunda vuelta (si procede)
• 6-13 mayo (miércoles a miércoles): Campaña electoral.
• 8, 11 y 12 mayo (viernes, lunes y martes): Voto anticipado por registro (presencial).
• 14 mayo (jueves): Votación y escrutinio de la segunda vuelta a Rector. La votación se efectuará entre las 10:00 y las 19:00 horas.
• 15 mayo (viernes): Proclamación provisional de resultados.
• 18-19 mayo (lunes y martes): Plazo de reclamaciones.
• 20 mayo (miércoles): Proclamación definitiva del Rector.
Por otra parte, los miembros del Consejo de Gobierno han aprobado la oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid para este año, así como la dotación de 126 plazas para la estabilización y promoción de personal investigador, profesorado ayudante doctor, profesorado contratado doctor, profesorado permanente laboral y profesor titular de universidad.
El órgano de gobierno de la UVa ha dado el visto bueno también a la primera fase del Plan de Ordenación Docente para el próximo curso. Esta oferta docente estará conformada por 77 titulaciones de grado, 5 semestres internacionales, 17 programas de doble titulación y 67 de Máster, con un total de 4591 asignaturas y 17.979 grupos docentes.