En lo que va de año, 36 personas han desaparecido en Castilla y León

Miércoles, 18 Marzo 2026 14:57

La Guardia Civil registró el año pasado 141 personas desaparecidas en la Comunidad. En lo que va de año, la cifra se eleva a 36.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha participado en la inauguración de la quinta edición de las Jornadas sobre Desapariciones Involuntarias en el mundo rural, organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de España por superficie, con una extensión de más de 94.000 kilómetros cuadrados.

Por este motivo, como ha explicado Sen “nuestro territorio es proclive al aislamiento y la despoblación, no voy a hablar de España vaciada, no por negar su existencia, sino porque quiero lanzar un mensaje de optimismo por Castilla y León”.

Y ha añadido: “Tenemos que apostar por el mundo rural y luchar contra el aislamiento que hace que los habitantes de las localidades menores estén más expuestos a ciertos peligros y menos protegidos por estar alejados de los núcleos poblacionales mayores”.

Las jornadas se celebrarán a lo largo del día de hoy y mañana, como novedad este año, se incorporará un simulacro de búsqueda de personas desaparecidas que tendrá lugar Zamora capital, en el margen del río Duero.

Además, ha dado los últimos datos de desapariciones en Castilla y León desde el pasado año

En 2026 la Guardia Civil registró 141 personas desaparecidas, de los cuales 137 fueron localizados, 117 ilesos, 5 resultaron heridos y 16 fueron encontrados muertos.

En lo que va de año, 36 personas han desaparecido en la Comunidad, de ellas 33 han sido localizadas, 27 han aparecido ilesas, 2 con heridas y 4 cuando fueron encontradas habían fallecido-

El delegado ha explicado que para que la búsqueda de personas desaparecidas tenga un final positivo es primordial denunciar cuanto antes. La idea de dejar pasar unas horas no es efectiva. ni obligatoria.

“El aviso inmediato por desaparición acelera la puesta en marcha del dispositivo de búsqueda de una persona. En este punto quiero resaltar y agradecer el ingente trabajo de la Guardia Civil en estos casos. Su rápida actuación con la puesta en marcha de todos sus efectivos logra, en muchos casos, un final feliz en la búsqueda de personas desaparecidas de forma involuntaria”, ha afirmado.

Actualmente, la Guardia Civil cuenta con un Plan Estratégico que contempla una especial atención a los colectivos desprotegidos, siendo el de las personas mayores uno de los más vulnerables.

En la actualidad, las circunstancias sociales dificultan, en parte, el apoyo de las familias, lo que origina que, en numerosas ocasiones, personas de la tercera edad vivan solas.

“Este hecho favorece que, debido a su vulnerabilidad, los mayores se encuentren dentro del rango más habitual en los casos de desapariciones involuntarias en el medio rural”, ha explicado Nicanor Sen.

Por último, ha finalizado su intervención afirmando que estas jornadas sirven “para estudiar y valorar qué podemos hacer para que la cifra de personas desaparecidas, de forma involuntaria en el medio rural, vaya decreciendo y se resuelvan de forma positiva el mayor número de desapariciones”.