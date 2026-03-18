El nuevo Grupo Parlamentario socialista en las Cortes regionales comienza a trabajar

Miércoles, 18 Marzo 2026 19:29

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha presidido hoy en Valladolid la reunión del nuevo Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales para comenzar a trabajar en los temas que no pueden esperar, frente a la “incertidumbre y el cortejo desde Madrid”.

Así lo ha señalado momentos antes de reunir al Grupo Socialista que salió de las urnas del pasado domingo, donde ha asegurado que el PSOE no va a perder “ni un solo minuto, ni una sola oportunidad para poner en marcha esta Comunidad”.

Martínez, que ha estado arropado por la mayor parte de los procuradores electos, ha asegurado que el PSOE ya trabaja en asuntos fundamentales como la ordenación del territorio, la despoblación, la lucha contra los incendios o la violencia machista.

Así, ha anunciado que mañana jueves se reunirá con los representantes de la Mesa de los Incendios, uno de los compromisos adquiridos en la campaña electoral, junto con la adaptación de la Ley de la Violencia Machista al Pacto de Estado, que lleva 15 años de retraso.

Mientras el PSOE trabaja en los problemas que afectan a los ciudadanos, PP y Vox continúan en el “cortejo” desde Madrid, ha señalado Martínez.

. “Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y cómo funciona este cortejo entre Abascal y Feijóo”, ha remachado Martínez.