Los agricultores se movilizan contra "especulación feroz" en gasóleo y fertilizantes

Jueves, 19 Marzo 2026 08:06

Medio millar de agricultores, según la Delegación del Gobierno, y el doble, según las organizaciones profesionales agrarias, se ha movilizado en Valladolid contra la "especulación feroz" de las multinacionales que ha disparado los costes de producción en el sector, especialmente del gasóleo y los fertilizantes, tras el conflicto de Irán.

Los agricultores de Castilla y León han regr4esado a las calles para protestar por las brutal e imparable subida de precios del gasóleo y los fertilizantes, insumos imprescindibles para el campo, una situación que está impidiendo que la campaña agrícola se desarrolle en condiciones que permitan alcanzar una rentabilidad mínima.

“Gasoil por las nubes, el Campo se hunde”, ha sido uno de los lemas de la protesta, en la que han participado cerca de mil agricultores, según las organizaciones profesionales agrarias, escoltados por tractores.

La marcha ha discurrido sin incidentes, desde el punto de partida, la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, hasta las puertas de la Consejería de Agricultura.

En ambos puntos las Organizaciones Profesionales Agrarias, que han convocado en unidad de acción, han entregado una tabla de reivindicaciones dirigidas tanto al Gobierno nacional como a la Junta de Castilla y León.

Los puntos principales reclamados son garantía de suministro y freno a la especulación de precios de gasóleo y fertilizantes, ayudas directas a cada explotación según consumo, medidas de apoyo y desgravaciones fiscales, y un Plan de futuro para el sector cerealista.