Ocho de cada diez consultas podológicas están relacionadas con dolor en el pie o en el talón

Jueves, 19 Marzo 2026 08:34

Ocho de cada diez consultas podológicas están relacionadas con dolor en el pie o en el talón.La fascitis plantar y el espolón calcáneo son dos de las patologías más prevalente en las clínicas podológicas, Mujeres, deportistas y personas que trabajan de pie, perfiles más afectados.

El Colegio de Podólogos de Castilla y León ha organizado en Valladolid el próximo 18 de abril el curso “Diagnóstico y tratamiento de metatarsalgias y talalgias”, una formación continuada especializada dirigida a profesionales de la podología que será impartida por el podólogo Raúl Blázquez, experto en diagnóstico biomecánico y ecográfico del pie.

Durante esta formación, centrada en dos de las patologías más habituales en la consulta podológica, el podólogo y profesor universitario Raúl Blázquez ha recordado que alrededor del 80 por ciento de las consultas podológicas están relacionadas con dolor en la parte anterior del pie o en el talón.

Estas patologías, conocidas como metatarsalgias —dolor en la almohadilla del pie, justo detrás de los dedos— y talalgias —dolor en la zona del talón—, afectan a miles de personas y pueden limitar de forma importante la vida diaria si no se diagnostican y tratan correctamente.

“Son dos de los motivos de consulta más habituales en podología porque son las zonas del pie que soportan mayores presiones a lo largo del día”, ha señalado Blázquez.

Entre las patologías más frecuentes relacionadas con este tipo de dolor destacan la fascitis plantar o el espolón calcáneo, que pueden provocar molestias persistentes al caminar, practicar deporte o permanecer mucho tiempo de pie.

Mujeres, deportistas y personas que trabajan muchas horas de pie

Aunque estas lesiones pueden afectar a cualquier persona, algunos perfiles presentan mayor riesgo.

“Las mujeres suelen sufrir más este tipo de patologías, y también los deportistas o las personas que trabajan muchas horas de pie o utilizan calzado de seguridad”, ha señalado el especialista.

Factores como el tipo de calzado, la actividad física, la forma del pie o la manera de caminar influyen directamente en la aparición de estos problemas.

Un dolor que muchas personas terminan normalizando

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que muchas personas conviven con dolor en los pies durante meses o, incluso, años antes de consultar.

“En muchas etapas de nuestra vida hemos normalizado el dolor en los pies, pero esto no debería ser así. Cuando aparecen molestias es importante acudir a un profesional de la podología para realizar una evaluación, un diagnóstico adecuado y aplicar el tratamiento correspondiente”, ha advertido Blázquez.

Los especialistas recomiendan acudir a la consulta cuando el dolor persiste durante varios días, empeora o no mejora con el reposo o cambios de calzado.

El riesgo de automedicarse o buscar soluciones sin diagnóstico

Otro de los errores más frecuentes es intentar tratar el problema sin diagnóstico profesional.

“Autotratarse no es lo más recomendable. Muchas veces los pacientes aplican tratamientos que no solo no mejoran el dolor, sino que pueden empeorar la lesión o prolongar la recuperación”, ha explicado el profesor Blázquez.

Plantillas personalizadas y estudio biomecánico

En muchos casos, el tratamiento más eficaz consiste en ortesis plantares o plantillas personalizadas, diseñadas para redistribuir las presiones del pie y reducir la sobrecarga en las zonas dolorosas.

“Las plantillas ayudan a repartir, amortiguar y disminuir las presiones que causan este tipo de dolor en el antepié o el talón del pie”, ha apuntado Blázquez.

Además, el estudio de la biomecánica del pie —cómo caminamos o cómo apoyamos el pie al andar o correr— resulta fundamental para prevenir y tratar estas lesiones.

“La biomecánica es la base de todo: de nuestra postura, de cómo nos movemos o caminamos. Si no tenemos una buena biomecánica, seremos más propensos a sufrir lesiones en los pies y también en otras articulaciones, como tobillos o rodillas”, ha señalado.

La ecografía mejora el diagnóstico de estas patologías

El curso organizado por el Colegio también aborda el uso de ecografía aplicada al pie, una herramienta que permite evaluar con mayor precisión estructuras musculares y tendinosas.

“Es una herramienta muy útil para valorar las estructuras del pie y nos permite realizar un diagnóstico más certero y aplicar tratamientos más eficaces”, ha explicado el especialista.

El calzado, clave para prevenir lesiones

El tipo de calzado también juega un papel fundamental en la prevención de estos problemas.

Según los especialistas, un zapato adecuado debería tener la punta ancha, un sistema de cierre que sujete bien el pie, una ligera elevación del talón y buena amortiguación.

“Un calzado inadecuado puede favorecer la aparición de lesiones. Es importante elegirlo en función de la actividad que realizamos, nuestro peso y el tipo de pie”, ha concluido Blázquez.