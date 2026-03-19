La CHD convoca el VIII Concurso de Fotografía Digital bajo el lema “Un río, mil miradas”

Jueves, 19 Marzo 2026 11:17

La Confederación Hidrográfica del Duero ha convocado el VIII Concurso de Fotografía Digital bajo el lema “Un río, mil miradas”.

Las obras podrán presentarse a partir del próximo domingo 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, y hasta el próximo 15 de junio.

Podrá participar cualquier persona mayor de edad, con un máximo de tres fotografías que versen sobre la temática escogida para esta edición y que estén realizadas en la cuenca del Duero.

Con esta propuesta se trata de animar a la población a mostrar a través de sus imágenes los diferentes paisajes, encuadres y rincones que ofrecen los ríos de la demarcación hidrográfica del Duero,

Según establecen las bases del concurso, las fotografías presentadas deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro certamen.

Los participantes deberán garantizar además a la CHD que son los únicos titulares de los derechos de autor sobre las fotografías y se responsabilizan de que no existan derechos de terceros sobre las obras presentadas.

El jurado, que estará presidido por la presidenta de la CHD, valorará criterios como la calidad fotográfica y la creatividad.

El fallo del jurado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de junio y será publicado en la web del Organismo www.chduero.es y notificado al ganador mediante correo electrónico.

El ganador del concurso será premiado con dos noches de alojamiento y desayuno en un Parador de Castilla y León para dos personas.