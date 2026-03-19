La CHD convoca el VIII Concurso de Fotografía Digital bajo el lema “Un río, mil miradas”
La Confederación Hidrográfica del Duero ha convocado el VIII Concurso de Fotografía Digital bajo el lema “Un río, mil miradas”.
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Las obras podrán presentarse a partir del próximo domingo 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, y hasta el próximo 15 de junio.
Podrá participar cualquier persona mayor de edad, con un máximo de tres fotografías que versen sobre la temática escogida para esta edición y que estén realizadas en la cuenca del Duero.
Con esta propuesta se trata de animar a la población a mostrar a través de sus imágenes los diferentes paisajes, encuadres y rincones que ofrecen los ríos de la demarcación hidrográfica del Duero,
Según establecen las bases del concurso, las fotografías presentadas deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro certamen.
Los participantes deberán garantizar además a la CHD que son los únicos titulares de los derechos de autor sobre las fotografías y se responsabilizan de que no existan derechos de terceros sobre las obras presentadas.
El jurado, que estará presidido por la presidenta de la CHD, valorará criterios como la calidad fotográfica y la creatividad.
El fallo del jurado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de junio y será publicado en la web del Organismo www.chduero.es y notificado al ganador mediante correo electrónico.
El ganador del concurso será premiado con dos noches de alojamiento y desayuno en un Parador de Castilla y León para dos personas.