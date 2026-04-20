Los mayores de 55 años, un colectivo fundamental en economía de Castilla y León

Lunes, 20 Abril 2026 12:28

Los mayores de 55 años superan en Castilla y León el millón de personas, ejerciendo un papel fundamental en la economía y en la vida social de la región.

La mayoría muestra seguridad económica, capacidad de ahorro y un fuerte apoyo a sus familias, con hábitos de consumo centrados en lo esencial, el ocio y los viajes.

Además, destacan por su elevada adopción digital, una vida activa y una visión positiva de su bienestar y de la etapa de jubilación.

Estas son algunas de las conclusiones del ‘I Barómetro del Consumidor Sénior de Castilla y León’. Un estudio elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre que analiza la vida cotidiana, las prioridades y los hábitos de consumo de los mayores de 55 años de la comunidad, que representan el 43 por ciento de la población castellano leonesa, con el objetivo de ofrecer una radiografía completa de su realidad.

Entre los principales hallazgos del informe, destaca que el 54 por ciento de los mayores de 55 años de Castilla y León consigue ahorrar cada mes.

En el grupo de 55 a 64 años, el ahorro se fundamenta en contar con un colchón para imprevistos económicos (66%), mientras que en los mayores de 65 años predomina la preparación ante situaciones de dependencia o salud (64%).

El 62% se siente seguro con su situación económica y solo el 23% teme que empeore, frente a una mayoría que espera estabilidad (66%) o mejora (6%) futura.

Además, el 32% prevé necesitar ayuda económica extra, en un escenario en el que el 95% cuenta con algún seguro (2,6 de media) y el 24% tiene un plan de pensiones.

En paralelo, el 51% ha prestado apoyo económico a terceros, principalmente a sus hijos (41%).

Partidas de gasto y previsión de aumento

Los alimentos y bebidas (97%), la vivienda y suministros (57%), y el ocio, los viajes y la cultura (28%) concentran los principales de los sénior castellanoleoneses.

De cara a 2026, las previsiones apuntan a un mayor gasto en alimentos y bebidas (49%), vivienda (38%) y movilidad y transporte (22%), así como en ocio, viajes y cultura (22%), junto a sanidad y farmacia (21%).

Asimismo, en caso de ganar 400.000 euros en la lotería, el 64% ayudaría a sus hijos u otros familiares, el 37% viajaría y el 24% ahorraría.

Vivienda en propiedad, pero con poca adaptación

Según el ‘I Barómetro del Consumidor Sénior de Castilla y León’, el 90% de los mayores de 55 años de Castilla y León es propietario de su vivienda, de los cuales el 75% no tiene préstamos ni hipotecas.

El 37% querría obtener mayor rendimiento económico de su inmueble, aunque para el 32% prima dejarlo en herencia, y solo el 28% lo vendería o hipotecaría manteniendo su uso.

Aun así, solo el 29% confía en estas fórmulas de licuación patrimonial, entre las cuales destacan la hipoteca inversa (16%) y la nuda propiedad (10%).

Entre el 44% que contemplaría cambios futuros en su lugar de residencia, se valora principalmente el coliving (27%) y las residencias (23%).

Además, solo el 23% tiene la vivienda adaptada a situaciones de dependencia, el 14% cuenta con ayuda a domicilio y un 33% no dispone de apoyo de ningún tipo, aunque le gustaría tenerlo.

Viajes y ocio cultural en crecimiento

El 75% de los sénior planea viajar por ocio en 2026, principalmente dentro de España, aunque un 32% tiene previsto hacerlo al extranjero.

Por su parte, el ocio cultural ocupa un lugar destacado, con un 73% que participa en actividades como visitas a museos, exposiciones o eventos culturales, que en la mayoría de los casos se disfrutan entre una y tres veces al año (41%).

Hábitos digitales en expansión

La mayoría de los mayores de 55 años de la región muestran una alta adopción digital en su día a día.

El 83% se informa a través de medios online, de los cuales el 57% lo hace varias veces por semana

Conducción y principales barreras

El 54% de los sénior castellanoleoneses conduce con frecuencia, de los cuales un 44% lo hace varias veces a la semana, y el 74% considera que no existe una edad límite para conducir.

Sin embargo, entre los factores que pueden condicionar esta frecuencia o que dejen este hábito, destacan el precio y la dificultad de acceso a un vehículo (71%), las restricciones al tráfico en las ciudades (56%), su estado de salud o reflejos (48%) y la comodidad de acceso o el tamaño del coche (37%).

Hábitos de salud, relaciones y bienestar emocional en equilibrio

El cuidado de la salud de los mayores de 55 años de la comunidad se centra en la alimentación (75%), el ejercicio físico (58%), evitar alcohol y tabaco (55%), los chequeos médicos preventivos (51%) y el descanso (50%), aunque el 78% acude al centro sanitario menos de una vez al mes, lo que sugiere un uso moderado de los servicios de salud.

En el plano personal, el 69% tiene pareja estable y el 92% de ellos se declara enamorado, mientras que, entre quienes no la tienen, el 71% no desea encontrarla.

Además, el sexo se percibe como un factor relevante para la calidad de vida (58%) y el 53% se muestra satisfecho con su vida sexual. Por otro lado, el 52% participa en actividades para conocer gente, y un 30% desearía hacerlo con más frecuencia. En conjunto, el 73% afirma sentirse feliz.

Trabajo, jubilación y percepción de la edad

El 56% del colectivo sénior de Castilla y León en activo no reduciría su jornada si ello implica menor salario, mientras que el 35% optaría por combinar trabajo y pensión.

A su vez, el 19% afirma haberse sentido discriminado por su edad, especialmente en el acceso a servicios financieros (48%), trámites con la administración (47%) y el mercado laboral (41%).

Asimismo, se perciben unos cinco años más jóvenes de su edad real y sitúan el inicio de la vejez en los 74 años, frente a los 68 años de media que marca la sociedad.

Conducción y principales barreras

El 54% de los sénior castellano leoneses conduce con frecuencia, de los cuales un 44% lo hace varias veces a la semana, y el 74% considera que no existe una edad límite para conducir.

Sin embargo, entre los factores que pueden condicionar esta frecuencia o que dejen este hábito, destacan el precio y la dificultad de acceso a un vehículo (71%), las restricciones al tráfico en las ciudades (56%), su estado de salud o reflejos (48%) y la comodidad de acceso o el tamaño del coche (37%).

Trabajo, jubilación y percepción de la edad

El 56% del colectivo sénior de Castilla y León en activo no reduciría su jornada si ello implica menor salario, mientras que el 35% optaría por combinar trabajo y pensión.

A su vez, el 19% afirma haberse sentido discriminado por su edad, especialmente en el acceso a servicios financieros (48%), trámites con la administración (47%) y el mercado laboral (41%). Asimismo, se perciben unos cinco años más jóvenes de su edad real y sitúan el inicio de la vejez en los 74 años, frente a los 68 años de media que marca la sociedad.

Compañía y bienestar a través de las mascotas

Tres de cada diez mayores de 55 años (30%) conviven con alguna mascota. Entre quienes sí la tienen, su presencia se asocia a múltiples beneficios: el 86% afirma que les ayuda a sentirse acompañados, el 77% a mantener una rutina diaria, el 73% a sobrellevar momentos de tristeza o soledad, el 59%

a mantenerse activos físicamente, y el 49% a favorecer las relaciones sociales. Por su parte, entre quienes no tienen mascota, al 13% le gustaría tenerla, aunque, el 10% no puede por motivos de salud o económicos.

El 83% de los seniors destaca la calidad de vida de Castilla y León, con un 40% que lo valora como muy buena y un 43% como bastante buena, lo que refleja una elevada satisfacción con el entorno y el estilo de vida de la región. No obstante, el 61% desearía cambiar de comunidad autónoma al jubilarse, con preferencia por la Comunidad Valenciana (12%). Además, el 66% percibe dificultades en las comunicaciones con otras zonas de España, tanto por carretera como por tren o avión, lo que apunta a un ámbito de mejora en la conectividad.