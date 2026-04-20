Los embalses de la cuenca del Duero, al 88 por ciento de su capacidad

Lunes, 20 Abril 2026 12:42

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.515,2 hectómetros cúbicos, lo que supone el 88,1% de su capacidad.

Este registro los sitúa más de 4 puntos porcentuales por encima de la media de ladécada (83,5%) y con cerca de 3 menos que hace un año (90,9%).

La reserva por sistemas es la siguiente:

León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 90,9%

Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 93,9%

Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 79,9%

Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 85,2%

Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 81,6%

Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja al 91,3%

Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 95,2%

Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 89,9%

Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 75,7%

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.