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Los embalses de la cuenca del Duero, al 88 por ciento de su capacidad

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.515,2 hectómetros cúbicos, lo que supone el 88,1% de su capacidad.

Este registro los sitúa más de 4 puntos porcentuales por encima de la media de ladécada (83,5%) y con cerca de 3 menos que hace un año (90,9%).

La reserva por sistemas es la siguiente:

León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 90,9%

Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 93,9%

Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 79,9%

Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 85,2%

Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 81,6%

Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja al 91,3%

Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 95,2%

Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 89,9%

Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 75,7%

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.

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