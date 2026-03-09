Las torres y el téndido eléctrico que afea muralla en el Mirón será retirados

Lunes, 09 Marzo 2026 08:35

Después de décadas de espera y reivindicaciones, el tendido eléctrico que afea las murallas de Soria en la ladera del Mirón serán retiradas.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León ha declarado la utilidad pública del proyecto de desvío y soterramiento.

Con ello, las torres y cableados que afean el entorno de este bien patrimonial de Soria y la propia contemplación de las márgenes del Duero pasarán a mejor vida.

El Ayuntamiento de Soria, en la legislatura de Eloísa Alvarez, allá por 1999, intentó sin éxito negociar la retirada de estas torres y cableados.

Ahora la actuación en la línea aérea de media tensión de la ladera supondrá el soterramiento de un tramo de algo más de un kilómetro que afea la muralla, según el acuerdo firmado hace años entre el Ayuntamiento de Soria y la compañía Iberdrola.

También en las márgenes, en el espacio de la antigua harinera, está previsto suprimir el actual centro de transformación de intemperie, que será sustituido por uno nuevo en un inmueble prefabricado.