"El Mejor Torrezno del Mundo" se degustará el próximo año en Ólvega

Domingo, 08 Marzo 2026 15:55

“El Mejor Torrezno del Mundo”, en su edición 2026, se servirá durante el próximo año en Ólvega.

El bar “El Volante”, enclavado en el centro de la villa del Moncayo, se ha proclamado ganador de la final del Concurso del Mejor Torrezno del Mundo, celebrada esta mañana en el Palacio del Virrey, en El Burgo de Osma.

El segundo premio ha recaido en el hostal restaurante La Tablada, de Navaleno y el tercero ha sido para Casa Ramón, de la burgalesa localidad de Quintanar de la Sierra.

El jurado ha estado integrado por Samantha Vallejo-Nágera, Óscar García, Mariano Tundidor, Irene Galindo, Nieves Caballero y Miguel Ayuso.

En la final han participado doce establecimientos hosteleros, tras las rondas clasificatorias realizadas durante el mes de febrero.

El jurado ha destacado el alto nivel demostrado por los finalistas, lo que ha complicado la elección del ganador.