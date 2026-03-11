Feijóo apela al voto útil porque Vox "no va a sacar escaño en Soria"

Miércoles, 11 Marzo 2026 08:40

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al voto útil en el mitin ofrecido en El Burgo de Osma, donde ha cargado contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por bloquear el gobierno de las comunidades de Extremadura y Aragón, lo que evidencia a su juicio una falta de “patriotismo”.

"Resulta que un político ama a España por encima de todo y lo que quiere es que no se pueda gobernar las comunidades autónomas que conforman España. Hombre, esto de patriota te viene grande, te viene grande", ha expresado Feijóo en el mitin celebrado en el centro cultural San Agustín, de El Burgo de Osma.

Feijóo ha censurado que se haya puesto de moda en la política española “no gobernar” y el objetivo sea "impedir que gobierne el que gane" las elecciones.

También ha echado en cara a los de Abascal que en julio de 2024 abandonaran los gobiernos autonómicos en todas las Comunidades en las que tenían pactos con el PP.

"Hay algunos que pudieron gobernar aquí y dieron la espantada, porque parece ser que le iban mejor en las encuestas si salían del gobierno que si estaban en el gobierno. Responsabilidad pura", ha enfatizado Feijóo.

En su discurso, el líder del PP ha apelado al voto útil al PP porque Vox "no va a sacar escaño en Soria".

El quinto procurador por Soria, según las últimas encuestas en juego, se lo disputan Soria ¡Ya! y Vox.

"Si las gentes que están pensando en votar a Vox para que gobierne el PP, votan realmente el PP, nosotros subiremos un escaño más en Soria y tendremos un gobierno más fuerte para Fernández Mañueco y para el Partido Popular", ha explicado.

Feijóo ha animado a acudir a las urnas el domingo porque el PP va "bien" pero "las buenas sensaciones hay que convertirlas en votos" y "culminar".

Por otra parte, Feijóo ha criticado este martes que el Gobierno haya “perdido la oportunidad” de aprobar en el Consejo de Ministros medidas reales contra el incremento de precios de la energía por la guerra de Irán, ya que solo tenía que copiar lo que ha propuesto su partido.

Feijóo ha ironizado con que cree que un “superhéroe! como Sánchez, en palabras de la ministra de Valladolid, no precisa del asesoramiento de tantos asesores porque entonces muestra que “no preside el Gobierno”, sino que tiene “una agencia de publicidad”.



