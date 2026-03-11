La cuota hipotecaria para comprar vivienda es un 36 por ciento más baja que el alquiler

Miércoles, 11 Marzo 2026 07:39

La compra de una vivienda de dos dormitorios exige un pago hipotecario mensual de 698 euros de media en España, mientras que el alquiler de una vivienda similar se sitúa en 1.088 euros, lo que hace la cuota hipotecaria sea un 36 por ciento más barata.

Aun así, el principal obstáculo para la compra se sitúa en los elevados niveles de ahorros necesarios para poder optar a la financiación: 64.568 euros, según ha advertido el protal inmobiliario Idealista.

Las ciudades con precios más elevados son las que exigen un mayor volumen de ahorros previos, lo que limita el acceso a la propiedad de una vivienda a un mayor número de familias.

La aportación necesaria más alta se da en Palma, donde una familia debe aportar un total de 147.116 euros para poder optar a la financiación de su vivienda.

Le siguen San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) y Barcelona (103.172 euros), las únicas con unos ahorros exigidos por encima de los 100.000 euros.

A continuación se sitúan la ciudad de Málaga (96.651 euros), Valencia (77.503 euros), Pamplona (76.240 euros), Bilbao (73.448 euros), A Coruña (71.861 euros), Vitoria (70.366 euros) y Santa Cruz de Tenerife (70.057 euros).

Por encima de la media nacional en lo que respecta a ahorros necesarios se encuentran también Alicante (69.500 euros), Cádiz (68.159 euros), Granada (67.681 euros) y Las Palmas de Gran Canaria (65.192 euros).

Zamora, por su parte, es la que exige un menor nivel de ahorros, prácticamente la mitad que la media nacional, con 32.996 euros.

Le siguen Jaén (34.596 euros), Lleida (35.581 euros), Palencia (35.931 euros) y Badajoz (37.862 euros). La lista de capitales donde las aportaciones necesarias son inferiores a los 40.000 euros se completa con Córdoba (39.164 euros) y Huesca (39.483 euros).

En Soria, según Idealista, haría falta contar con unos ahorros de 48.586 euros para dar la entrada del piso y gastos; la cuota hipotecaria para un piso de dos habitaciones sería de 526 euros al mes mientras el alquiler de vivienda se situaría en 700 euros, con una diferencia a favor de la cormpa, del 25 por ciento.

Cuotas hipotecarias más bajas que alquileres

En todas las capitales españolas la cuota hipotecaria, una vez obtenidos los ahorros necesarios, es más baja que el alquiler con la excepción de San Sebastián, donde la cuota es un 10 por ciento más cara.

La mayor diferencia entre el coste de comprar y alquilar se da en la ciudad de Segovia, con unas cuotas un 54% más que un alquiler, seguida por las ciudades de Ceuta y Lleida (cuotas un 45% más baratas).

Con un 40 por ciento o más de diferencia están Zamora (-42%), Tarragona (-41%), Zaragoza (-41%), Melilla (-40%) y Córdoba (-40%).

Entre los grandes mercados Valencia y Barcelona son las dos ciudades en las que la diferencia entre las cuotas hipotecarias y el alquiler son más elevadas, siendo el pago del préstamo un 38% más económico en ambos casos. Les sigue Sevilla (-36%), Bilbao (-33%), Alicante (-32%) y Madrid (-23%).

Las menores diferencias, además de en San Sebastián, se dan en Palma, donde el pago mensual de comprar supone solo un 1% menos que el precio del alquiler, y Málaga, donde esa diferencia se sitúa en el 16%.