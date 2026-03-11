Los Escolapios presentan su oferta educativa en Bachillerato para 2026-27

Miércoles, 11 Marzo 2026 09:11

El colegio los Escolapios de Soria presenta mañana jueves, a las familias interesadas, su oferta educativa para la etapa de bachillerato, a partir del próximo curso 2026-27

https://escolapiossoria.org/bachillerato/

La presentación se realizará a las 19:15 horas del 12 de marzo, en el Ágora del centro educativo.

Para matricularse en el primer y segundo curso de Bachillerato de este centro, deberá entrar en la página web del colegio https://www.soria.escolapiosemaus.org/ y en el icono “Inscripción a Bachillerato” encontrará un formulario donde debe indicar una serie de datos.

Una vez cumplimentado y enviado, recibirá un correo electrónico con el documento para formalizar la matrícula en el que debe indicar los datos personales y las asignaturas que quiere cursar.

Ese documento puede enviarlo por correo electrónico a la dirección bachillerato@escolapiossoria.com o entregarlo en la secretaría del centro, junto con dos fotografías tamaño carnet y una fotocopia del DNI.

El centro educativo ha reunido en una única cuota, que se cargará al finalizar el periodo de inscripción, todos los servicios complementarios generales que comporta el Bachillerato, además de los derechos de matrícula.

El ñlazo de formalización de la inscripción se prolonga del 17 de marzo al 8 de abril, ambos incluidos.

En este caso la matriculación estará condicionada por la existencia de plazas.

En caso de que no haya plazas, se podrá entrar en lista de espera.

Fuera del plazo ordinario solamente se podrán elegir las optativas que hayan salido tras la elección de los alumnos en el plazo ordinario.