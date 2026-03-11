El Gobierno licita, por fín, la remodelación de la estación ferroviaria de Soria

Miércoles, 11 Marzo 2026 09:20

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la esperada licitación, por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de las obras de ejecución del proyecto de remodelación de la estación de Soria, El Cañuelo, una actuación que sale a contratación por 5.081.078 euros y que fija un plazo de ejecución de 14 meses.

El anuncio se publicó ayer en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 10.00 horas del 8 de abril.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y la apertura de las ofertas económicas ha quedado fijada para el 7 de mayo.

La intervención aborda una renovación amplia del edificio de viajeros y de su entorno inmediato.

La presidenta de ADIF, Maria Luisa Domínguez, presentó en noviembre de 2022, en Soria las líneas generales de la modernización de la estación ferroviaria de ·El Cañuelo”, “un plan B” impulsada con fondos propios, al no cristalizar las negociaciones con la Junta para ejecutar la estación intermodal.

Domínguez, que cifró entonces la inversión en 3 a 4 millones de euros, explicó que después de años de negociaciones por impulsar la intermodalidad con la Junta, no fructificaron y decidieron presentar ahora un “plan b” para modernizar la estación de “El Cañuelo”, con el objetivo de responder a las necesidades actuales para dar el mejor servicio a los ciudadanos.

El objetivo pasa por adaptar la estación a las necesidades actuales del servicio ferroviario y, al mismo tiempo, recuperar los rasgos originales de un inmueble que forma parte de la imagen urbana de la capital.

El proyecto prevé, en primer lugar, la adecuación y el acondicionamiento de los accesos a la estación, del aparcamiento y de la urbanización exterior.

Esa parte de la actuación busca ordenar mejor la llegada de personas usuarias y vehículos, facilitar los recorridos y ofrecer una imagen renovada del conjunto.

En el edificio principal, la propuesta se apoya en tres grandes líneas de trabajo.

La primera se centra en la recuperación de la memoria arquitectónica del proyecto original firmado por Gutiérrez Soto. Para ello, ADIF plantea eliminar revestimientos que hoy ocultan la piedra, recuperar las terrazas originales, ejecutar una nueva cubierta semejante a la primitiva, restaurar los arcos de medio punto de la planta baja, abrir huecos en la fachada superior para darles una proporción más vertical, renovar las carpinterías y rehabilitar las marquesinas para devolverles su imagen inicial.

La segunda línea de actuación se dirige a la reorganización de los espacios interiores y a la ampliación del vestíbulo. El proyecto sitúa el acceso principal en las tres tramos o crujías centrales del edificio para favorecer la comunicación directa hacia los andenes a través de los huecos originales del eje de simetría. A partir de esa nueva disposición, el resto de dependencias se redistribuirá en los extremos del inmueble.

Ese nuevo esquema interior permitirá disponer de un vestíbulo más amplio y diáfano, mejorar la relación entre las distintas zonas de la estación y ordenar los servicios de forma más clara para el viajero. El extremo oeste albergará la cafetería, el despacho de atención al cliente y la venta de billetes. La cafetería tendrá funcionamiento independiente respecto del resto de la estación y abrirá hacia una zona lateral que contará además con un espacio exterior de terraza.

La actuación incluirá también un nuevo núcleo de aseos, que integrará aseos para hombres, para mujeres y un aseo adaptado para personas con movilidad reducida. En la zona este se ubicará el núcleo de comunicación vertical, dotado de acceso independiente desde el exterior.

La tercera línea de trabajo afectará a la planta primera, que cambiará su uso y pasará a destinarse a alojamiento tipo hostel. El proyecto contempla un núcleo de comunicación accesible, formado por escalera y ascensor, y una nueva distribución interior que habilitará nueve habitaciones, aseos, duchas, vestuarios y áreas comunes de descanso, tanto en el interior como en las terrazas recuperadas en los extremos del edificio.

Gutierrez Soto

Luis Gutiérrez Soto (Madrid, 1900-1977) el autor del edificio de El Cañuelo, fue uno de los arquitectos españoles más prolíficos e influyentes del siglo XX.

Firmó más de 400 proyectos, la mayoría en Madrid, y dejó una huella muy visible en el paisaje urbano de la capital. Su obra recorrió etapas y lenguajes muy distintos, desde el racionalismo hasta la arquitectura monumental de posguerra, lo que explica su relevancia dentro de la arquitectura española contemporánea