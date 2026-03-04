Gloria Rubio inaugura exposición sobre obras que nacen del entorno rural de Soria

Miércoles, 04 Marzo 2026 08:46

La artista visual Gloria Rubio Largo inaugura en la tarde de este miércoles, en el centro cultural Palacio de la Audiencia de Soria, la exposición individual "Las sombras de mis raíces"

La inaguración se realizará esta tarde del miércoles a las 19:00 horas en la sala Jesús Bárez.

La artista es también docente y actualmente es la directora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria.

"Las sombras de mis raíces" acoge obras que nacen del entorno rural en el que vive y de sus últimas experiencias personales.

La artista ha estado trabajando durante los últimos meses con mucha ilusión y dedicación en esta exposición y comparte una selección de obras que reflejan su evolución artística de los últimos años.

El proceso creativo de la autora está vinculado al paisaje es el resultado de mucho trabajo, de una vida creando, pasa muchas horas en su estudio, cada trazo, cada sombra, cada puntada, cada instante me acerca más a sus raíces y al paisaje que le inspira.

Dice Julio Llamazares: “El paisaje es memoria”, y Gloria lo intenta reflejar en su trabajo de una forma visual.

La tierra, las sombras y el horizonte no son solo temas, sino puntos de conexión entre la experiencia individual y las grandes preguntas sobre identidad, territorio y futuro.

Durante la inauguración habrá un pequeño encuentro para poder conversar con calma sobre las obras y el proyecto.

La exposición permanecerá abierta hastA el 5 de abril y durante la muestra se anunciarán diferentes visitas guiadas por la propia autora.