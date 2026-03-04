Balonmano Soria encara decisivo partido frente al Alcobendas

Miércoles, 04 Marzo 2026 08:15

Balonmano Soria regresa este sábado al polideportivo San Andrés para afrontar una nueva jornada de la División de Honor Plata en la que buscará una victoria que le acerque a permanencia.

Lo hará a las 18:00 horas frente al Club Balonmano Alcobendas, en un encuentro importante para volver a sumar en casa y reforzar el crecimiento del equipo en la recta decisiva de la temporada.

Tras el ajustado derbi del pasado fin de semana (26-25), el conjunto soriano ya ha pasado página y centra todos sus esfuerzos en el compromiso ante el cuadro madrileño.

El vestuario es consciente de que no fue el mejor partido del curso, pero también tiene claro que la reacción debe llegar desde el trabajo, la intensidad y el apoyo de la grada.

El Club Balonmano Alcobendas es un rival con experiencia en la categoría y acostumbrado a competir cada jornada con máxima exigencia.

Se trata de un equipo dinámico, con buena capacidad ofensiva y que suele plantear partidos de ritmo alto, lo que obligará a los sorianos a mantener concentración e intensidad durante los 60 minutos.

Desde el club se hace un llamamiento especial a la afición para que vuelva a convertir el Sanan en un fortín. El apoyo de la grada ha sido determinante en muchos momentos de la temporada y, una vez más, puede marcar la diferencia.

El equipo quiere dar una respuesta en la pista y reencontrarse con su mejor versión ante su gente. La cita es este sábado, a las 18:00 horas, en el Polideportivo San Andrés.