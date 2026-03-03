El torneo de guiñote de la peña "Los que Faltaban" reparte más de 2.000 euros en premios

Martes, 03 Marzo 2026 20:05

La peña sanjuanera Los que Faltaban organizan el próximo sábado, 7 de marzo, su tradicional torneo de guiñote, en el que repartirán más de 2.000 euros en premios.

El torneo se desarrollará el próximo sábado en el local de la Cuadrilla del Salvador.

A las cinco de la tarde está previsto que comiencen las partidas.

Las inscripciones se pueden formalizar ese mismo día entre las 15.00 horas y las 16.45 horas.

Podrán hacerlo antes, y asegurarse plaza, el día anterior, viernes, de 19:00 horas a 21:00 horas.

El precio de inscripción es de 20 euros por pareja.

La pareja ganadora del torneo de guiñote se repartirá un premio de 1.200 euros, ade más de dos inscripciones en el Campeonato Aragonés valoradas en 150 euros cada una.

La segunda pareja recibirá un premio de 400 euros, y la tercera, 200 euros.

Habrá premios también para la cuarta y quinta pareja.