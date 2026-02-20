El candidato de Vox por Soria expresa hartazgo de medio rural con políticas de PP y PSOE

Viernes, 20 Febrero 2026 08:47

Miguel Contreras, cabeza de lista de la candidatura electoral de Vox por Soria a las autónomicas del próximo 15 de marzo, ha expresado el hartazgo que tienen muchos habitantes del medio rural ante el abandono de las administraciones en general y de la Junta en particular.

"Harto" ha sido la palabra que más ha repetido Contreras en su intervención en la presentación de la candidatura electoral de Vox por Soria, en la que ha intervenido el presidente nacional, Santiago Abascal.

"Soria seguirá agonizando y morirá si no hacemos nada y seguimos sufriendo las políticas del PP y del PSOE", ha señalado.

Contreras ha presentado las líneas fundamentales de su candidatura en el Aula Magna Tirso de Molina.

En este sentido ha nombrado varios pueblos abandonados, como Baniel, Modamio o Navapalos y ha prometido "defender todas las infraestructuras que necesita la provincia" para salvar a Soria y sus pueblos de la despoblación.

Ha lamentado la situación de muchos sorianos que como él no tienen asignado un médico de cabecera, o que tienen que llevar a sus hijos al colegio "por kilómetros de carreteras llenas de baches y esquivando animales salvajes".

Contreras ha prometido "luchar porque cada centro de salud: como los de Almazan, Burgo de Osma, San Leonardo o Soria Norte sean una realidad próxima y no otra de las eternas promesas del Partido Popular".

El candidato también se ha referido a la situación que sufren muchos agricultores de la provincia: "estamos hartos de tener que trabajar nuestra tierra con las manos atadas por las políticas verdes y acuerdos como Mercosur, que el Partido popular y el Partido Socialista aprueban en Europa para aplicar aquí."

A este respecto, Contreras se ha comprometido a luchar "por devolver a nuestros agricultores y ganaderos sus derechos y dignidad ante las administraciones, haciéndolas responsables de los daños ocasionados por sus malas gestiones, y por el fanatismo verde, como nos ha ocurrido ahora por el desbordamiento del rio Duero a su paso por la provincia, con viviendas inundadas y cientos de hectáreas anegadas".

Carlos Pollán

El candidato de Vox a presidente de las Cortes de Castilla y León en las elecciones autonómicas del 15M, Carlos Pollán, se ha referido a los jóvenes que han tenido que abandonar la provincia, como ha ocurrido en toda la región. Ha destacado la presencia de extranjeros en la comunidad afirmando que "en Castilla y León hay más extranjeros que sorianos", y "por cada dos extranjeros que llegan a nuestra región, un castellano o un leonés se va, y eso no es Ley de vida".

Pollán ha aseverado que el hecho de que los jóvenes tengan que abandonar sus provincias por falta de oportunidades "es culpa de las políticas del bipartidismo, que llevamos sufriendo 40 años". Ha comentado: "han condenado a Castilla y León al envejecimiento a la ruina y al abandono", y "para eso estamos aquí para revertir todas esas políticas".

También se ha referido a su presencia en el ejecutivo de Castilla León y ha afirmado: "Nosotros no huimos de los gobiernos: el Sr. Mañueco nos estafó, nos engañó y por nuestros principios nos fuimos del gobierno". Ha recordado que en el tiempo en el que estuvieron en el ejecutivo consiguieron algunos logros como reducir el "despilfarro y el gasto político innecesario, rebajando en más de un millón y medio de euros la asignación a los partidos políticos en las Cortes de Castilla y León".