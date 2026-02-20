La CHD mantiene un día más alerta roja en salida del embalse de Cuerda del Pozo

Viernes, 20 Febrero 2026 08:42

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene este viernes la alerta roja en la salida de agua del embalse de la Cuerda del Pozo. Es el único punto en toda la cuenca del Duero, en su recorrido por la provincia, con este aviso.

https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real

La alerta roja se mantiene este viernes en el embalse que regula la cuenca alta del Duero.

La CHD está desembalsando actualmente 82,42 metros cúbicos con segundo, con una tendencia estable.

El embalse de la Cuerda del Pozo está este viernes al 83,7 por ciento de su capacidad.

Las previsiones de la AEMET apuntan una subida importante de las temperaturas para este fin de semana, lo que podría suponer un rápido deshielo de toda la nieve acumulada en la sierra de Urbión.

Ayer jueves, el río Duero mantenía nivel máximo de alarma (rojo) en varios municipios de Soria, Burgos, Valladolid y Zamora debido a crecidas y desbordamientos, con tendencia a la estabilización.

Había además más de 20-30 tramos con avisos activos (rojo, naranja y amarillo) en toda la cuenca

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Soria acordó ayer rebajar a situación 1 de emergencia el Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria.

El cauce del Duero mantiene este viernes, 20 de febrero, cuatro avisos en la provincia de Soria

Con alerta naranja, por una crecida inusual del río que genera una situación peligrosa en cauce y márgenes, la CHD mantiene tres puntos declarados este viernes en la provincia.

En Garray, el río baja con un caudal de 94,27 metros cúbicos por segundo, con tendencia estable, en Gormaz, lo hace con 130,48 metros cúbicos por segundo, con tendencia igualmente estable, y en Navapalos, lo hace con 167,35 metros cúbicos, con tendencia descendente.