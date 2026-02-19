Las Quiasimozas contagían con su humor a los usuarios de Alzheimer Soria

Jueves, 19 Febrero 2026 19:46

La asociación Alzheimer Soria ha disfrutado de una jornada muy especial gracias a la visita del grupo “Las Quasimozas", que ha ofrecido a los usuarios su repertorio de chirigotas, repletas de humor.

Con sus canciones, chirigotas y su característico sentido del humor, el grupo ha conseguido regalar a los usuarios del centro una tarde inolvidable, marcada por las risas, la alegría y el ambiente festivo propio de estas fechas de carnaval.

La jornada ha estado además acompañada por la visita de Dominga, que ha dedicado tiempo a conversar con los usuarios, compartiendo momentos cercanos y llenos de cariño que han sido muy valorados por todos los asistentes.

Alzheimer Soria ha agradecido públicamente el esfuerzo, la dedicación y el cariño mostrado por el grupo “Las Quasimozas”, así como por Dominga, que han contribuido a crear una experiencia enriquecedora y llena de emociones positivas para los usuarios del centro.

"Esperamos poder volver a contar con su visita en próximos carnavales y seguir compartiendo momentos tan especiales como el vivido ayer", ha deseado.





