Soria ¡Ya! alerta de que el campo no puede seguir siendo moneda de cambio

Jueves, 19 Febrero 2026 17:37

Soria ¡Ya! ha alertado hoy, tras mantener una reunión con ASAJA Soria, que el campo no puede seguir siendo moneda de cambio en acuerdos internacionales, como Mercosur.

En la reunión han participado por parte de la formación sorianista, su cabeza de lista Ángel Ceña, la coordinadora Rosalía Peña y Carlos Vallejo, y por parte de la organización agraria su presidenta, Ana Pastor, Juan Francisco Barcones, Fernando Borque y Sergio Moreno.

Durante el encuentro, los representantes sorianos de ASAJA ha trasladado a Soria ¡Ya! su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector agrario y ganadero en la provincia.

Entre los asuntos expuestos, la organización ha denunciado que la agricultura vuelve a utilizarse como moneda de cambio en acuerdos y decisiones internacionales, como Mercosur, los aranceles impulsados por la Administración Trump o los acuerdos con Marruecos, que acaban repercutiendo negativamente en las explotaciones sorianas.

En materia de Política Agraria Común (PAC), ASAJA Soria ha advertido del perjuicio que supone el actual sistema de pago redistributivo para una provincia con explotaciones cada vez más grandes debido a la despoblación.

Más de un tercio de la superficie explotada en Soria tiene limitaciones en sus cobros de la PAC pese a contar con algunas de las explotaciones de mayor tamaño del país.

La organización ha manifestado además su temor ante la nueva Política Agraria Común, al considerar que privilegia a agricultores pequeños y no profesionales frente a quienes viven exclusivamente del campo.

Otro de los bloques centrales ha sido el de la fauna silvestre.

ASAJA Soria ha reclamado la actualización de los planes cinegéticos de la Junta de Castilla y León y la realización de censos reales, al considerar que el aumento de jabalíes está generando graves daños y riesgos sanitarios, como la peste porcina africana.

También considera necesaria la revisión de las indemnizaciones por daños de lobo, cuyos baremos están desfasados respecto al valor actual del ganado, así como medidas frente a los ataques de buitres y la revisión del sistema de gestión de cadáveres en zonas de protección de aves.

La intensidad de las lluvias de este invierno ha sido otro de los puntos trasladados a Soria ¡Ya!.

ASAJA Soria ha solicitado a las administraciones ayudas específicas por el exceso de precipitaciones y una flexibilización inmediata de cultivos y porcentajes obligatorios ante la imposibilidad de sembrar en tiempo y forma.

La organización agraria ha insistido asimismo en la necesidad de reducir la burocracia que soporta el sector, retrasar la implantación del cuaderno digital, actualizar los baremos de producción de purines y revisar la definición de monte en la Ley de Montes para evitar restricciones desproporcionadas en época de cosecha.

Tras la reunión, Ceña ha subrayado que “el sector primario es vital para el futuro de Soria y para la supervivencia de nuestro mundo rural. Sin agricultores y ganaderos profesionales no hay empleo, no hay actividad económica y no hay población”

El cabeza de lista de Soria ¡YAa! ha añadido que “no puede ser que quienes sostienen el territorio con su trabajo sean los que siempre acaben pagando las decisiones que se toman en despachos lejanos”.

Ceña ha realizado además un llamamiento a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España y a las instituciones europeas para que “escuchen de verdad al campo soriano, actualicen indemnizaciones y baremos, flexibilicen normativas cuando la climatología lo exige y reduzcan una burocracia que asfixia a quienes solo quieren trabajar”.