Acto conmemorativo del 87 aniversario de la muerte de Antonio Machado

Viernes, 13 Febrero 2026 08:18

La Fundación española Antonio Machado y el instituto que lleva el nombre del poeta en Soria celebrarán el 87 aniversario del autor de “”Campos de Castilla” el próximo 21 de febrero.

El acto conmemorativo tendrá lugar el sábado día 21 de febrero, a partir de las 11,00 horas, en el Salón Rojo del Instituto Antonio Machado, según el programa.

Una vez terminado este acto institucional, tendrá lugar una ofrenda de flores ante el busto de Antonio Machado en la Plaza del Vergel.

Esta ofrenda será presentada por José Ángel Mayor, quien dará lectura al poema “Orillas del Duero”, seguido por dicha ofrenda floral mientras la orquesta de 3º y 6º de enseñanzas profesionales interpreta la pieza musical, “Locus Iste”, de Antón Bruckner, bajo la dirección del profesor Francisco Castillo Vega.